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Sanatçı Aydın Aydın ve görme engelli oğlundan sağlıkçılara türkü

HAKKARİ'nin karlı dağlarında 3 dilde 'Korona var öpme' türküsüne klip çeken Aydın Aydın, şimdi de görme engelli oğlu Arda (15) ile birlikte koronavirüse karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla Çepik (Alkış) adlı türkü yazıp, klip çekti.

24.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:02
Sanatçı Aydın Aydın ve görme engelli oğlundan sağlıkçılara türkü

HAKKARİ'nin karlı dağlarında 3 dilde 'Korona var öpme' türküsüne klip çeken Aydın Aydın, şimdi de görme engelli oğlu Arda (15) ile birlikte koronavirüse karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla Çepik (Alkış) adlı türkü yazıp, klip çekti.

Çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet, çağın hastalığı olarak bilinen obezite ve hindiler için klip çeken Türk halk müziği sanatçısı Aydın Aydın, bir süre önce 3 dilde 'Korona var öpme' adlı türküsüne klip çekti. Koronavirüsün Türkiye'de de ölümlere neden olmasının ardından Aydın Aydın, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Yetkililerin 'Evde kal' uyarısını da dikkate alan sanatçı Aydın, evde görme engelli oğlu Arda ile birlikte, şu günlerde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için yazdığı Çepik (Alkış) isimli türküsüne klip çekti. Kendisinin bağlama çaldığı, oğlu Arda'nın ise piyanoyla eşlik ettiği Aydın Aydın, sağlık çalışanlarına moral vermek için bu çalışmayı yaptığını söyledi.

Sanatçı Aydın, "Sağlık çalışanları kahramanlarımıza moral için bu türküyü yaptım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Onlara yardımcı olalım ve lütfen evde kalalım" dedi.

Oğlu Arda Aydın ise, sağlık çalışanlarına herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Aydın, Güncel

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