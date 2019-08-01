Haberler» Güncel» Haber

Sanatçı Aygün Çam, yaz şenliklerinde sahne aldı

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Şenliklerinde bu hafta sanatçı Aygün Çam sahne aldı.

01.08.2019 11:23 Sanatçı Aygün Çam, yaz şenliklerinde sahne aldı

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Şenliklerinde bu hafta, güçlü yorumuyla adından söz ettiren sanatçı Aygün Çam sahne aldı.

Kültür Park Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen Yaz Şenlikleri programında sahne alan Aygün Çam sevilen eserlerini seslendirdi.

Fatih Çakar'ın da Bil Kazan programıyla renklendirdiği Yaz Şenliklerine katılan vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi.

28 Ağustos'a kadar devam edecek olan Yaz Şenliklerinde önümüzdeki haftalarda da birbirinden değerli sanatçılar Elazığlılarla buluşacak.


Elazığ, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
13:19   Akdeniz Belediyeler Birliğinden, 'Birlikten kuvvet doğar' mesajı
13:19   Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'ya daha kapsamlı müdahale çağrısı
13:19   Kuyuya düşen 4 koyun ve 1 oğlağı itfaiye kurtardı
13:19   Gaziantep'teki müzelere ilgi
13:18   Ayakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulundu
13:18   SESOB Başkanı Köksal, Başsavcı Uğurlu'yu ziyaret etti
13:17   Büyükşehir trafik levhalarını yeniledi