Sanatçı Aygün Çam, yaz şenliklerinde sahne aldı

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Şenliklerinde bu hafta, güçlü yorumuyla adından söz ettiren sanatçı Aygün Çam sahne aldı.

Kültür Park Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen Yaz Şenlikleri programında sahne alan Aygün Çam sevilen eserlerini seslendirdi.

Fatih Çakar'ın da Bil Kazan programıyla renklendirdiği Yaz Şenliklerine katılan vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi.

28 Ağustos'a kadar devam edecek olan Yaz Şenliklerinde önümüzdeki haftalarda da birbirinden değerli sanatçılar Elazığlılarla buluşacak.