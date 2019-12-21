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Sanatçı Aylin Şengün Taşçı, Aydın'da Türk müziği semineri verdi

Türk müziğinin ünlü solistlerinden Aylin Şengün Taşçı, Milli Eğitim Bakanlığınca Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında Aydın'da seminere katıldı.

21.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:04 Sanatçı Aylin Şengün Taşçı, Aydın'da Türk müziği semineri verdi
Türk müziğinin ünlü solistlerinden Aylin Şengün Taşçı, Milli Eğitim Bakanlığınca Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında 'da seminere katıldı.
Adnan Menderes Üniversitesinden (ADÜ) yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı tarafından "Örneklemeli Türk Müziği Tarihi" semineri gerçekleştirildi.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, musiki mimarlarının şarkı, türkü, ilahi ve marşları kültür ve medeniyet makamının değerleriyle beslediğini, bedeni, ruhu, beyni olumlu etkileyecek sesleri ve sözleri tuttuklarını, olumsuz yönde etkileyecek olanları da çıkardıklarını ifade etti.
Taşçı ve ekibi tarafından verilen konserde ise ninnilerden mehter müziğine, tasavvuf müziğinden Osmanlı sultanlarının bestelerine ve unutulmayan bestekarların eserlerinden oluşan dinleti sunuldu.
Konser sonunda söylenen "Çırpınırdı Karadeniz" parçasına sahneye çıkan protokol üyeleri de eşlik etti.
Programa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, ve ADÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut da katıldı.

Aydın, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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