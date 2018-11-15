Sanatçı Cahide Keskiner Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle dün 87 yaşında vefat eden tezhip ve minyatür sanatçısı Cahide Keskiner, son yolculuğuna uğurlandı.
Keskiner'in ailesi, Şakirin Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun
, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya
, İstanbul
Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz
, Zeytinburnu
Belediye Başkanı Murat Aydın
, hattat Hasan Çelebi
ve sanatçıların yanı sıra Keskiner'in dostları ve öğrencileri de katıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cahide Keskiner'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Keskiner'in, Süheyl Ünver
'in son talebelerinden olduğunu belirten Dursun, "Topkapı Sarayı'nda Süheyl Ünver Hocamızın başlattığı bir meşkhane var. Klasik sanatlarımızın devamı konusundaki o çalışmayı birlikte sürdürdüler. Hizmetlerinin farkındayız. Bakanlığımızın Yaşayan İnsan Hazineleri listesinden bir kişiyi daha kaybettik. Büyük bir kayıptır bizim için. Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cahide Keskiner'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet
Mezarlığı'na defnedildi.
Tezhip ve minyatür çalışmalarına 1953'te başlayan, daha sonra hat ve resim dersleri de alan Keskiner, verdiği derslerle klasik sanatlar alanında pek çok öğrenci yetiştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mevlana
Büyük Ödülü ile Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere sanat hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen Keskiner, 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.
Haluk Dursun
15 Kasım 2018 Perşembe 15:12