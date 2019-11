Sanatçı Cüneyt Arkın: "Türk seyircisinin vefa ve saygısı bir nehir gibi"

"Malkoçoğlu", "Kara Murat" ve "Battalgazi" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle Türk izleyicisinin gönlünde yer edinen sanatçı Cüneyt Arkın, rol aldığı müzikale ilişkin, "Sinemada görüntüyle çıkıyorsun halkın karşısına. Burada canlı çıkıyorsun. (Tiyatrodaki) Canlı ilişki çok güzel. Bayılıyorum ben. Gözlerinin içine bakıyorum. Nasıl güzel." dedi.

Eskişehir'in Karaçay köyünde doğan ve aslen "Nogay" olan Arkın, 1963'te usta yönetmen Halit Refiğ'in teklifiyle başladığı sinema oyunculuğunda 56 yılı geride bıraktı.

İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan fakat sinemaya geçerek 300'den fazla filmde başrol oynayan 82 yaşındaki usta sanatçı, Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği "Pera Müzikali"nde izleyiciyle buluşuyor.

Cüneyt Arkın, müzikale ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müjdat Gezen ile çok güzel bir dostluğu olduğunu söyleyerek, "Müjdat'ın karakteri, kişiliği ekibe yansımış. Güleç, neşeli, saygılı ve işe düşkün." diye konuştu.

Usta sanatçı, müzikalde rol almanın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Benim için yeni bir şeydi tabii. Sinemada görüntüyle çıkıyorsun halkın karşısına. Burada canlı çıkıyorsun. (Tiyatrodaki) Canlı ilişki çok güzel. Bayılıyorum ben. Gözlerinin içine bakıyorum. Nasıl güzel. Türk insanı, dünyada en güzel bakan insan. Öyle güzel bakıyor ki. İşte söyledim ya, ben çok seviniyor, mutlu oluyorum. Seyircinin, gözlerinden akıyor o minnet duygusu. Bir manada da bağlılığı, vefası ve en çok da saygısı gözlerinden kaynak gibi, nehir gibi akıyor. Adam yürüyemiyor ama (oyun sonunda) ayağa kalkıp alkışlıyor. Bu bir asalettir. Hiç yaşlılığını fark etmiyorum."

Müjdat Gezen'in tiyatro için çok önemli biri olduğunu dile getiren Arkın, "Çok alçakgönüllü. Gençlere bir yıl eğitim veriyor, lafını etmiyor. Yaşlılar orada yatıp kalkıyor. Müjdat karınlarını doyuruyor, lafını etmiyor. Son derece alçakgönüllü ve önemli bir adam. Allah ömür versin." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Cüneyt Arkın, Gezen'in İstanbul eğlence hayatını geçmişten bugüne müzikalde ele aldığını anlatarak, bunun da çok önemli olduğunu vurguladı.

Oğlu Kaan Cüreklibatur'un da oyunda rol aldığını söyleyen sanatçı, oğlunun kendisine "hayır" dediğini ancak Gezen'in teklifini kabul ettiğini kaydetti.

Başarılı sanatçı, Anadolu Ajansı'nın (AA) önemine de işaret ettiği konuşmasında, "AA'ya uzun ömürler" temennisinde bulundu.

"Her zaman gururla anabileceğim bir anı olacak"

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki eğlence hayatını müzik ve mizahla sahneye taşıyan oyunda babasıyla birlikte oynayan Kaan Cüreklibatur da babası ve Müjdat Gezen'in yanı sıra çocukluğunun kahramanlarıyla aynı sahnede olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Cüreklibatur, Müjdat Gezen'in müzikalde rol alma teklifini, babasıyla birlikte seve seve kabul ettiklerini ve oyunda babasının gençliğini canlandırdığını aktararak, "Bu ekipte olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi ki de kabul etmişim. Hayatımda her zaman gururla anabileceğim bir anı olacak. Çok güzel bir duygu. Sahneye her adımımı attığımda seyirciden o enerjiyi alabiliyorum. Alkışı bol bir oyun olsun." dedi.

Eserde, Gönül Yazar, Kayhan Yıldızoğlu, Melihat Gürses, Melike Demirağ ve Yener Çevik ile Dok Sirk Kumpanyası oyuncuları, dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle birlikte 117 kişilik bir kadro yer alıyor.

