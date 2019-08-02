Sanatçı Delen'den düzensiz göçmenlerin çocuklarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 15 Temmuz darbe girişimi ve Afrin Harekatı için marşlar hazırlayan şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen, Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde düzensiz göçmen çocuklarla bir araya geldi.
Ayvalık'tan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isterken yakalanan düzensiz göçmenlerin çocuklarını ziyaret eden Delen daha sonra Altınova Mahallesi'ndeki Roman vatandaşların çocuklarıyla buluştu.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Delen, "Dokunmayın Çocuklara" isimli şiirinin topluma önemli bir mesaj vermeye yönelik olduğunu söyledi.
Hazırladığı "Türkiyem İçin" marşına klip çeken ve 300 bin kişinin izlediğini anlatan Delen, "Hazırladığımız klip aslında sosyal sorumluluk projesidir. Çocuklarımızın uğradıkları cinsel istismarların yanı sıra yaşadıkları haksızlıklar, ailesel sorunlar nedeniyle içine düştükleri psikolojik olumsuzluklar, çocuk işçiler, umut yolculuklarına aileleriyle birlikte yelken açan çocuklar ve savaşın çocuklarının dramlarını sentezlediğimiz bu çalışmamız halkımızdan da büyük ilgi gördü." diye konuştu.
Çocukların iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Delen, şöyle konuştu:
"Tabi ki kastettiğim sadece cinsel istismarlar değil. Ülkelerindeki açlık, sefalet ve savaşlardan kaçan göçmen ailelerin çıktıkları bu acımasız göç yollarında başlarına gelmedik kalmıyor. Bindikleri lastik botlar alabora oluyor ve o ailelerin minik çocuklarının cesetleri sahile vuruyor. İşte ben tüm bu olumsuzluklara karşı bu şiirimi yazıp, besteleyerek halkımıza anlamlı mesajlar verebilmeyi amaçladım."