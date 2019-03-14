Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika için İzmir'de cenaze namazı kılındı.

Cami avlusuna yakınlarının desteğiyle gelen Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika burada taziyeleri kabul etti. Akbağ'ın bu sırada taziyeye katılanların yakasındaki eşinin fotoğrafını alarak öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Çika'nın eşi Demet Akbağ, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, teknik direktör Yılmaz Vural, sporcu Şahika Ercümen ile sanatçılar Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirel, Serhat Özcan, Şahan Gökbakar, Olgun Şimşek, Cezmi Baskın, Sermiyan Midyat, Yonca Evcimik gibi birçok ünlü isim katıldı.

AKBAĞ, TABUTUN TAŞINMASINA EŞLİK ETTİ

Namaz sonrası Zafer Çika için helallik alındığı esnada 20 yıllık hayat arkadaşı Demet Akbağ, "Helal olsun," diye bağırdı. Ayakta durmakta güçlük çeken Akbağ, tabuta dokunup omuzlamak istedi. Akbağ da tabuta dokunarak bir süre taşınmasına eşlik etti. Bu esnada Deniz Seki ve Fulya Terim, Akbağ'ı kalabalıktan korumak için yardımcı olmaya çalıştı.

ÇOK SAYIDA ÇELENK GÖNDERİLDİ

Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika'nın kalp şeklinde yaptırdığı çelenk, tabutun başına konuldu. Çika'nın cenazesi defnedilmek üzere Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne götürüldü. Cenaze törenine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin de çelenk gönderdiği görüldü.

"25 SENELİK DOSTUMDU"

Şahika Ercümen, Demet Akbağ ve tüm yakınlarına sabır dileyerek, "Tüm yakınları, herkes çok üzgün, herkesin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı "Tirbuşon" karakteriyle tanınan Serhat Özcan, çok üzgün olduğunu aktararak, "Zafer ile 25 senelik bir dostluğumuz vardı, söylenecek bir şey yok, çok üzgünüm başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇEŞME'DE BULUŞACAKTIK NASİP DEĞİLMİŞ

Yılmaz Vural da Çika'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını anlatarak, "Zafer Çika ile 2 gün önce Çeşme'de buluşacaktık hep beraber ama nasip değilmiş. Allah rahmet eylesin başımız sağ olsun." diye konuştu.

Bu arada, Zafer Çika'nın tabutunun üzerine isminin yer aldığı 35 numaralı Galatasaray forması ve atkısının konulduğu görüldü.

Kaynak: AA