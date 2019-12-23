Haberler » Güncel » Sanatçı Ercan Kont, 77 yaşında yaşama veda etti - Haber

Sanatçı Ercan Kont, 77 yaşında yaşama veda etti

ADANALI tiyatro ve sinema oyuncusu, şair Ercan Kont, kaldığı özel huzurevinde yatağında ölü bulundu.

23.12.2019 07:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:02 Sanatçı Ercan Kont, 77 yaşında yaşama veda etti

ADANALI tiyatro ve sinema oyuncusu, şair Ercan Kont, kaldığı özel huzurevinde yatağında ölü bulundu. 77 yaşında hayatını kaybeden Kont, yerel televizyon kanalında okuduğu 'Cinnet' isimli şiir ile sosyal medyada fenomen olmuştu.

50 yılı aşkın sanat hayatında sayısız tiyatro oyunu ve sinema filminde rol alan, şiirleriyle de büyük beğeni kazanan Ercan Kont, bir süre önce Alzheimer hastalığına yakalandı. Tedavi gören ve merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki özel bir huzurevinde kalan sanatçı, dün gece yarısı yatağında ölü bulundu. Yaklaşık 4,5 yıl önce bir yerel televizyon kanalında okuduğu 'Cinnet' isimli şiir ile sosyal medyada fenomen olan sanatçı Kont'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kont'un, kalp krizi ya da Alzheimer hastalığından hayata veda ettiği düşünülüyor.


Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:53   KADIKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜLER KAVGA ETTİ - Haber
08:49   Nogay Şair Kadriya, Yalova, Eskişehir Ve Ankara'da anılacak - Haber
08:45   BTGB'den usta gazeteci Faruk Zabcı'ya "Vefa Plaketi" - Haber
08:44   Trafik kazası: 17 yaralı - Haber
08:44   Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (1) - Haber
08:28   Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Haber
07:44   Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti - Haber
07:17   İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi - Haber
00:03   Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Haber
23:56   Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Haber
23.12.2019 09:02:23