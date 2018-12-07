Sanatçı Güney'den Asker Annesine Sürpriz Telefon - Ağrı

Ağrı
'nın Tutak
ilçesinde konser veren sanatçı Yusuf Güney
, bir anneyi, vatani görevini yapan oğlu ile telefonla görüntülü görüştürdü.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye
'nin dört bir yanında konser veren sanatçı Güney, Tutak ilçesinde kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen Tutak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Spor salonundaki konser öncesi sosyal medya hesabından Tutak ilçesinde konser vereceğini paylaşan sanatçı Güney'in hayranı ve takipçisi olan asker annesi Alev Koca, Güney'in sosyal medya hesabına, "Oğlum orada görevini yapıyor. Bayadır onu görmüyorum. Ufaktan çekerseniz, canlı yayın yaparsanız çok mutlu olurum, yüzünü görmüş olurum." mesajını yazdı.
Mesajı gören ve izleyicilere okuyan Güney, asker annesi ile iletişime geçti. Annenin isteğini geri çevirmeyen Güney, asker arkadaşları ile birlikte konseri izlemeye gelen asker Oğuzhan Koca'yı sahneye davet etti.
Güney, sahneye gelen askere sarılıp cep telefonunda görüntülü olarak annesi ile görüştürdü. Annesi ile konuşan asker Koca, "Sizleri uzun zamandır arayamadım. Beni affedin. Sizleri çok seviyorum." dedi.
Annesi ile konuştuktan sonra duygusal anlar yaşayan ve göz yaşı döken asker Koca'yı sanatçı Güney sarılarak teselli etti.
Askerin annesi ile görüntülü olarak konuşan Güney, "Alev anneciğim canavar gibi hepsi, maşallahları var. O yüzden siz hiç merak etmeyin. Burada komutanları o kadar güzel bakıyor ki, her şey çok iyi. Ben onları elimden geldiği kadarıyla ziyaret ediyorum. Hiç merak etmeyin. Bakın buradaki kardeşlerini de size gösteriyorum." ifadelerini kullandı.
Güney ile asker annesinin telefon görüşmesi seyirciler tarafından sık sık alkışlandı. Güney, asker annesi ile görüştükten sonra askeri sahneden uğurlarken onun için bir şarkı seslendirdi.
Konsere kaldığı yerden devam eden Güney, Kürtçe "Şemame" halay şarkısını yorumlayarak izleyicilere coşkulu anlar yaşattı.
Konserde bulunan çok sayıda asker, Güney'in seslendirdiği şarkılar ile eğlenceli anlar yaşadı.
Konser sonunda Tutak Kaymakamı Erkan İsa
Erat, sanatçı Güney'e plaket takdim etti.
Konseri, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, şube müdürleri, askerler, polisler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş izledi.
07 Aralık 2018 Cuma 14:22