Sanatçı Haluk Levent'den Kaş yangını paylaşımı Açıklaması

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı Haluk Levent, "Ayvalık için Mudanya için ne yaptıysak onu yapacağız merak etmeyin.

Sanatçı Haluk Levent'den Kaş yangını paylaşımı Açıklaması
25.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:52
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı Haluk Levent, "Ayvalık için Mudanya için ne yaptıysak onu yapacağız merak etmeyin. İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip, fidanlar için gün almak" dedi.

Çukurbağ Yarımada mevkii ormanlık alanda 24 Mayıs Pazar günü gece saat 01.45'de çıkan yangın yaklaşık 4 saat sürmüştü. Bölgedeki villaları tehdit eden yangın kontrol altına alınırken, 5 dönümlük makilik alan ise zarar görmüştü. AHBAB Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, yangının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Levent, yanan alanın fotoğrafını paylaşarak, "Kaş'ta yanan (yakılan) yer için etiketleyen arkadaşlar, Ayvalık için Mudanya için ne yaptıysak onu yapacağız merak etmeyin. İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip, fidanlar için gün almak" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Haluk Levent'in bu paylaşımı binlerce beğeni alırken, çok sayıda kullanıcı tarafından da paylaşıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Haluk Levent, Mudanya, Güncel, Haber

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