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Sanatçı Haluk Levent'ten genç kızlara 'Güleda' mesajı

Sanatçı Haluk Levent, Isparta'da üniversitede okuyan 19 yaşındaki Güleda Cankel'in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilmesiyle ilgili, "Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın." tavsiyesinde bulundu.

20.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:23Sanatçı Haluk Levent'ten genç kızlara 'Güleda' mesajı

Sanatçı Haluk Levent, 'da üniversitede okuyan 19 yaşındaki Güleda Cankel'in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilmesiyle ilgili, "Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın. Lanet okuyun sevgiye" mesajını paylaştı.

Isparta'da üniversitede okuyan 19 yaşındaki Güleda Cankel'in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülmesiyle ilgili sosyal medyada açılan "#güledacankel" ve "#güledaiçinsusma" gibi etiketlerle yaşanan olaya tepkiler büyüyor. Sanatçı Haluk Levent de Twitter hesabında yaptığı paylaşımla genç kızlara tavsiyelerde bulundu. Levent, #guledacankelpaylaşım hashtagıyla attığı tweet'te, "El bebek büyüt, yeme yedir. Tek umudun kızının okuması, mutlu olması olsun. Sonra bir katil gelsin onu bıçakla kessin! Ana yüreği dayanır mı? Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın! Lanet okuyun sevgiye" ifadelerini kullandı. Sanatçının paylaşımı 20 bin retweet alarak, yüz binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.


Haluk Levent, Isparta, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA

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