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Sanatçı İbrahim Tatlıses, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

21.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:52
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Tatlıses, İzmir'in Karabağlar ilçesinde işletmeciliğini yaptığı kebapçıda, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafını seçen Tatlıses, yaşamda Halil Fidan'ın " 'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesine oy verdi.
Tatlıses, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Bu fotoğraflarda sanat var. İşin ehli insanlar güzel çekmiş. Fotoğrafı çok severim. Kamerayı koyacağın yeri bileceksin. Kamerayı koyduğun yeri bildin mi yönetmenlik kolay. Özellikle Mili Takım oyuncularımızın asker selamı verdiği ve Harran'da çekilen fotoğraf çok güzel. Arkadaşları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sanatçı İbrahim Tatlıses, AA'nın

İbrahim Tatlıses, Harran, Güncel

Kaynak: AA


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