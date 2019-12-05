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Sanatçı Kıraç engelli çocuklarla "Vatan Marşı"nı söyledi

Samsun'da, sanatçı Kıraç, tekerlekli sandalye kullanan engelli çocukların oluşturduğu koro ile "Vatan Marşı"nı seslendirdi.

05.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:59
'da, sanatçı Kıraç, tekerlekli sandalye kullanan engelli çocukların oluşturduğu koro ile "Vatan Marşı"nı seslendirdi.
Canik Belediyesince hayırseverlerin desteğiyle alınan 85 akülü tekerlekli sandalyenin teslimi dolayısıyla Atatürk Salonu'nda tören düzenlendi.
Programa katılan Kıraç, bedensel engellilerin "Engelsiz dans gösterisi"ni ilgiyle izledi.
Daha sonra sahneye çıkan Kıraç, kendisinin bestelediği Vatan Marşı'nı engelli çocukların oluşturduğu koroyla birlikte söyledi.
Çocukları tebrik eden Kıraç, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Programda Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, ihtiyacı olan engellilere akülü tekerlekli sandalyeleri teslim etti.
Sanatçı Kıraç engelli çocuklarla

Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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