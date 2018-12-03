Sanatçı Mehmet Emin Erdal'ın 'Hüsn'ü Naht' Sergisi Açıldı

Yoğun bakımda tedavi gören ve ameliyata girecek olan sanatçı, sergisinin açılışına ne yazık ki katılamadı.

1991 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm olan sanatçı Mehmet Emin Erdal'ın eserlerinden oluşan sergi açıldı. Yoğun bakımda tedavi gördüğü ve ameliyat edileceği için açılışa katılamayan Mehmet Emin Erdal'ın sergisi, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Zeytinburnu Belediyen Başkanı Murat Aydın ve davetliler tarafından açıldı.

"SANAT OLMAZSA OLMAZIMIZDIR"

Açılış töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, son yıllarda kendini Naht sanatı ile ifade eden Mehmet Emin Erdal için şifa dileklerinde bulundu. Konuşmasında sanatının da önemine değinen Başkan Suver, "Buruk bir açılış. Öncelikle Mehmet Emin Erdal kardeşimize Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyoruz. Onun adına bir sergi açıyoruz, onun eserlerini sergiliyoruz. Gerçekten büyük bir sıkıntı içinde, Cenab-ı Hak onun yar ve yardımcısı olsun. Kendisinin çalışmaları sanat ve medeniyetler için çok önemli bir uğraş alanı. Sanat, medeniyetin adeta açan bir çiçeği. Bilim ve teknoloji ise bu işin meyvesidir. Dolayısıyla sanat olmazsa olmazımızdır. Bir medeniyetin geleceğini hayal edebilmesi, gelecekle ilgili düşündürebilmesi için mutlaka sanatsal faaliyetlerin olması gerekir. Bizler bir dönemde bunu çok iyi yaptık fakat bir şekilde durdurulduk. İnşallah bundan sonra Mehmet Emin Erdal kardeşimiz gibi bu alanda bizlere yeni ufuklar açacak sanatçılara ihtiyacımız var. Bu ufuk açıldıkça medeniyetimiz yeniden ihya ve inşa sürecini devam ettirecektir." dedi.

Açılışın ardından heyet ve sanatseverler 50 eserden oluşan sergiyi gezdi. Fatih Belediyesi Ana Bina Sergi Salonu'nda açılan sergi 8 Aralık tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.