Sanatçı Metin Şentürk'ten Cumhur İttifakı Adayına Destek

Kaynak: AA

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı , "Tüm kalbimle söylüyorum, her şeyimi, işimi gücümü ailemi bırakıp Marmaris'e hizmet etmek istiyorum. Marmaris'e ruhumu koymak istiyorum."dedi.Yazıcı, beraberindeki sanatçı Metin Şentürk ve partililerle Kemeraltı ile Tepe mahallelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Barlar Sokağı esnafıyla bir araya gelen Yazıcı, işletmecilerin sorunlarını dinledi. Esnaf tarafından hazırlanan pastayla doğum günü kutlanan Yazıcı, "İnşallah Marmaris'in geleceği hepimizin hayalindeki Marmaris olur. Tüm kalbimle söylüyorum, her şeyimi, işimi gücümü ailemi bırakıp Marmaris'e hizmet etmek istiyorum. Marmaris'e ruhumu koymak istiyorum. Herkese kapım açık. Beni başkan gibi de görmeyin. Hep beraber uçuralım şu Marmaris'i. Burada her şey var. Un, var, şeker var, pasta yapamıyoruz." diye konuştu.Yazıcı, sanatçı Metin Şentürk ile kestiği pastayı işletme sahipleri ve çalışanlara ikram etti.Metin Şentürk de Serkan Yazıcı ile uzun süredir arkadaş olduğunu belirterek, "Ben Serkan Yazıcı'yı çeyrek asırdır tanıyorum. Bir insanın adam gibi adam olması çok önemli faktördür. Önümüzdeki beş yıl boyunca kim ölecek kim kalacak bilmiyoruz, kim hasta, kim sağlam kalacak bilmiyoruz ama iyi bir başkan seçmeyi bilebilirsiniz. Şimdiden Serkan Yazıcı'yı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.