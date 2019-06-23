23.06.2019 10:42
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Sanatçı Oğuzhan Koç, oyunu kullanarak Kayseri'deki konserine gitti

Yakışıklı şarkıcı Oğuzhan Koç, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Beşiktaş'ta oyunu kullanarak Kayseri'de vereceği konserine gitti.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi kapsamında sabah saat 08: 00'de başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor. Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç , 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Beşiktaş 'ta oyunu kullandı. Oğuzhan Koç sabah erken saatlerde oyunu kullanan isimlerden biri oldu. Koç, Saat 09: 30 sıralarında oyunu kullanmak üzere Beşiktaş 'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi.

"OY KULLANIP KAYSERİ'YE KONSERE GİDİYORUZ"

Acele ederek girdiği okulda 1068 numaralı sandıkta oyunu kullanan Oğuzhan Koç , basın mensuplarına açıklamada da bulundu. Koç, basın mensuplarının hızlı hareket etmesinin sebebini sorması üzerine Kayseri 'de konseri olduğu için acele ettiğini belirtti. Koç " Kayseri 'de bugüne seçim olacağını tahmin etmeyerek konser koydum. Orada da seçim gündem olmadığı için bizde koşarak Kayseri'ye geçeceğiz. Ülkemiz ve özellikle İstanbul için hayırlısı olsun" diye konuştu. Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

Sanatçı Oğuzhan Koç, oyunu kullanarak Kayseri'deki konserine gitti
Kaynak: İHA
İstanbul , Oğuzhan Koç , Magazin , Güncel

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