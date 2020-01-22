Sanatçı Orhan Ölmez Bursa'da konser verdi

Sanatçı Orhan Ölmez, Bursa
'da hayranlarıyla buluştu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edildi.
Şef Nilüfer Göle'nin yönettiği konserde sahne alan Türk Halk Müziği Bölümü solistleri sevilen türkülerden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Konserin ikinci yarısında sahne alan sanatçı Orhan Ölmez'in saz çalarak seslendirdiği eserlere müzikseverler de zaman zaman eşlik etti.
Gecenin sonunda sanatçı Ölmez'e Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik tarafından çiçek takdim edildi.