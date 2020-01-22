Haberler » Güncel » Sanatçı Orhan Ölmez Bursa'da konser verdi - Haber

Sanatçı Orhan Ölmez Bursa'da konser verdi

Sanatçı Orhan Ölmez, Bursa'da hayranlarıyla buluştu.

22.01.2020 05:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 05:02
Sanatçı Orhan Ölmez, 'da hayranlarıyla buluştu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edildi.
Şef Nilüfer Göle'nin yönettiği konserde sahne alan Türk Halk Müziği Bölümü solistleri sevilen türkülerden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Konserin ikinci yarısında sahne alan sanatçı Orhan Ölmez'in saz çalarak seslendirdiği eserlere müzikseverler de zaman zaman eşlik etti.
Gecenin sonunda sanatçı Ölmez'e Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik tarafından çiçek takdim edildi.
Sanatçı Orhan Ölmez Bursa'da konser verdi

Orhan Ölmez, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

05:20  Ankara'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi bekçiler kurtardı
05:10  Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu
05:09  Gündüz pilav satıp gece sokak hayvanlarını besliyor
05:06  Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi (2)
05:00  Sanatçı Orhan Ölmez Bursa'da konser verdi
22.01.2020 05:30:53