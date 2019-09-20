Sanatçı Oytun Şanal'ın ölüm yıl dönümü! Oytun Şanal kimdir?

Oytun Şanal'ın ölüm yıl dönümü! Dünyaca ünlü televizyon dizisi ' ' Dallas''ın başrolü J.R. Ewing'i seslendiren Oytun Şanal, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Oytun Şanal ne demek? Oytun Şanal biyografisi, doğum tarihi haberimizde...

OYTUN ŞANAL KİMDİR?

Oytun Şanal, 3 Ocak 1937 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne giren Oytun Şanal, aynı yıl başarısız olduğu düşünüldüğü için okuldan ayrıldı. Şanal, daha sonra Devlet Tiyatrosu bünyesindeki Çocuk Tiyatrosu'na girdi. 1960 yılında tekrar sınavlara girerek devlet konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Elçin Şanal ile evlenen Oytun Şanal, birçok tiyatro oyununda da rol aldı. Çiftin Cenk Şanal isimli bir oğlu ve iki yıl önce kaybettikleri Elif Şanal isminde bir kızları vardı. Bu oyunlar; Çayhane, Othello, Romeo ve Juliet, Sevgililer gibi bilindik oyunlardı.

DALLAS DİZİSİNDE SESLENDİRME YAPTI

Şanal, dönemin popüler dizilerinden ''Uzay Yolu''nda Kaptan Kirk, yine en popüler diziler arasında yer alan Dallas'ta ise J.R. Ewing'e seslendirdi. Oytun Şanal, aynı zamanda ''Çocuğun Var Derdin Var'' ve ''Sihirli Annem'' dizilerinde de yer aldı.