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Sanatçı Remzi Uzgidim, memleketinde konser verdi

İstanbul'da yaşayan Matematik Öğretmeni ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Remzi Uzgidim, Sarıgöl Neferge Kültür ve Sanat Derneğince düzenlenen konserde hemşehrileriyle buluştu.

05.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:14Sanatçı Remzi Uzgidim, memleketinde konser verdi
İstanbul'da yaşayan Matematik Öğretmeni ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Remzi Uzgidim, Sarıgöl Neferge Kültür ve Sanat Derneğince düzenlenen konserde hemşehrileriyle buluştu.
İlk klibini memleketindeki üzüm bağlarında çeken sanatçı Remzi Uzgidim'in Sarıgöl Belediye Düğün Salonundaki ücretsiz konserine, Sarıgöllüler büyük ilgi gösterdi.
İzleyenler Sarıgöllü sanatçıyı ayakta alkışlayarak bağırlarına basarken, konser boyunca 20 türküyü seslendiren Remzi Uzgidim, "Sizlerle ilk kez birlikte oldum. Beni sahnede yalnız bırakmadınız. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim." dedi.
Konser sonunda Remzi Uzgidim'e Sarıgöl Neferge Kültür ve Sanat Derneği üyeleri, çiçek verdi.

İstanbul, Sarıgöl, Güncel

Kaynak: AA

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