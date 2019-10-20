Haberler » Magazin » Sanatçı Sedat Erdiş'ten kargo şirketine 'fındık' tepkisi

Sanatçı Sedat Erdiş'ten kargo şirketine "fındık" tepkisi

Ünlü sanatçı Sedat Erdiş, bir kargo şirketi ile kendisine gönderilen fındığın paketinin açılıp bir miktarının da alındığını iddia etti, duruma tepki gösterdi.

20.10.2019 23:32Sanatçı Sedat Erdiş'ten kargo şirketine
Ünlü sanatçı Sedat Erdiş, bir kargo şirketi ile kendisine gönderilen fındığın paketinin açılıp bir miktarının da alındığını iddia etti, duruma tepki gösterdi.

Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul gibi çok sayıda yapımda rol alan ve bir kanalda yayınlanan "Kimse Bilmez" dizisinde oynayan Samsunlu Sedat Erdiş, kendisine Karadeniz'den kargo ile gönderilen ve içinde fındık bulunan paketin açıldığını, içinden de bir miktar fındığın yendiğini öne sürdü. Erdiş, yaşanan olaya sosyal medyaya hesabı üzerinden fotoğrafları paylaşıp tepki gösterdi. Sedat Erdiş. ".... Kargo bu kadar aç olabileceğinizi düşünmemiştim. Alt tarafı fındık. Açmadan bana deseydiniz kapıda hepsini verirdim. Şerefsizsiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. - SAMSUN

Karadeniz, Magazin

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
23:32 Sanatçı Sedat Erdiş'ten kargo şirketine "fındık" tepkisi
19:06 " Babam sizi dolandırıyor" Engin Nurşani'den babası Ali Nurşani'ye şok suçlama
18:31 Hayat Sağlıklı Güzel, yeni sezona yeni sunucularıyla başlıyor!
17:40 Anadolu Ateşi Dans Okulları'nda eğitim başladı
17:40 Onur Buldu saçlarını feda etti
15:50 Kral Şakir 3 geliyor!
14:22 Haluk Levent'ten İzmir'de muhteşem konser
21.10.2019 01:00:09