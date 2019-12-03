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Sanatçı Şükriye Tutkun, Eyüpsultan'da engellilerle birlikte türkü söyledi

Eyüpsultan Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

03.12.2019 23:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:47Sanatçı Şükriye Tutkun, Eyüpsultan'da engellilerle birlikte türkü söyledi
Eyüpsultan Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Programa konuk olarak katılan sanatçı Şükriye Tutkun engelli öğrencilerle birlikte seslendirdiği türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nin özel öğrencileri için 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında bir program düzenlendi. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına Eyüp İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Şükriye Tutkun engellilerle birlikte eserlerini seslendirdi

Açılış konuşmaların ardından programda, Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) engelli öğrenciler aldıkları eğitimlerde geliştirdikleri yeteneklerini sergiledi. Engelli öğrencilerin seslendirdiği şarkılar ise katılımcılardan büyük alkış aldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği Programda daha sonra konuk olarak katılan Türk Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun sahneye çıkarak engelli öğrenciler ile birlikte eserlerini seslendirdi.

"Dünya güzellerinin en güzel günü bugün"

Program sonrası bir açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Dünya Engelliler günü kutlu olsun. Bu Kelimeyi kullanmak istemiyorum ama adı öyle konmuş. Aslında dünya güzellerinin en güzel günü bugün. Biz bu akşam onlarla beraber olduk. Hem yapmış olduğumuz çalışmaları anlattık hem de bundan sonra yapacaklarımızı anlattık. Daha güzel ve ailelerin huzur içinde olduğu bir engelli yılı diliyorum. Her şey onlarla güzel oluyor. İnşallah daha da güzel olacak" dedi.

Gecenin sonunda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken geceye katılan sanatçı Şükriye Tutkun'a çiçek ve hediye takdim etti. Başkan Köken, daha sonra geceye katılanlar ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - İSTANBUL

Dünya Engelliler Günü, Şükriye Tutkun, Güncel

Kaynak: İHA

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