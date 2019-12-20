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Sanatçı Suzan Kardeş, 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü şarkıcı Suzan Kardeş, önceki akşam kendisinden 25 yaş küçük olan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi. Her şeyin yolunda olduğunu gösteren Kardeş, sevgilisinin adını da sır gibi sakladı.

20.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:39

Çocuklar Duymasın ve Seksenler gibi önemli projelerde yer alan şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi.

GECE BOYUNCA DANS ETTİLER

Sabah'ta yer alan habere göre: Suzan Kardeş, son yıllarda artış gösteren genç sevgili akımına uydu. 59 yaşındaki oyuncu, kendisinden 25 yaş küçük olan yeni aşkıyla sarmaş dolaş yakalandı. Bir eğlence mekanında gece boyunca dans eden çiftten Suzan Kardeş, çıkışta eliyle 'Okey' işareti yaparak "Her şey yolunda" mesajı verdi.

"UMARIM GÜZEL ŞEYLER YAZARSINIZ"

Ünlü şarkıcı öte yandan samimi şekilde görüntülendiği sevgilisinin adını da kimseye söylemedi. Suzan Kardeş, gazetecilere "Umarım güzel şeyler yazarsınız" diyerek taksiye binip uzaklaştı.

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

Suzan Kardeş 15 Nisan 1960 yılında Kosova'da dünyaya geldi. Suzan Kardeş, Kosovalı Türk makyaj uzmanı (makyöz), aynı zamanda ses sanatçısı ve oyuncudur.

İş hayatına Hürriyet Gazetesi'nde başlayan Suzan Kardeş, burada çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğinde gelişti. Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapımıyla çalışmayı sürdüren makyöz; birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer aldı. 1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi'nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başladı. Suzan Kardeş, İş Bankası reklamlarında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile de ses getirdi.

Kardeş, 1985 yılından itibaren Sezen Aksu'nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yaptı. 1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açarak 12 yıl boyunca işletti. Meyhanede söylediği mikrofonsuz, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevda şarkılarından yola çıkarak, Sezen Aksu'nun desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir filmde oyunculuk da yapan Kardeş, Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer aldı ve halen çalışmalarını sürdürüyor. Sanatçının aynı zamanda yeni bir müzik albümü, bir film ve bir kitap projeleri bulunmaktadır.

Sanatçı Suzan Kardeş, 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

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HABER YORUMLARI (8)
TATAR: redifiye edilmiş 64 model chevrolet maşalah
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YAZAR: ne yapsın çocuk baktı iş yok bari bi meslek edineyim. Aç kalmayım hesabı :)
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PAŞALI: 25 yaş küçük erkek sevgili para peşindedir. Ne yapsın ekmek parası
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AGUNES58: Abi ne oluyoruz ya. . . Duvara mı tımanıyon da Anan yaşındaki kadına göz koyuyon brader.
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FERHAT: ahh midem ahh
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AAA: PARANIN GÜCÜ. 5 DAKİKA DİŞİNİ SIK. SONRA ONDAN ALDIĞIN PARAYLA 5 DAKİKALIK IZDIRABIN ACISINI GÜZELLERLE KEYFİNİ ÇIKAR
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ADINIZI YAZIN: kadın napsın yaşıtları zincirlikuyuda
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NUR: 60 yaşında güzel bir kadınsın. Ama yakındaki öküzün bu güzeliğini görüyor sanma! Malum ekonomik kriz gerçek aşkı da vurdu!
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