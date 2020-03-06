Sanatçı Turgay Tanülkü, ödülünü alırken gözyaşlarını tutamadı

Törende ödül alan Devlet Tiyatroları Sanatçısı Turgay Tanülkü, ödülünü alırken duygusal anlar yaşadı. Tanülkü duygu yüklü konuşmasında bu ülkeye çok şey borçlu olduğunu söyledi.

Devlet Tiyatroları Sanatçısı Turgay Tanülkü, "Mesleğini iyilik adına kullanması ve yardımseverliğiyle hapishaneyi 'Medrese-i Yusufiye' gibi gören yaklaşımı" dolayısıyla sunulan ödülünü aldı.

Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen törende ödülünü Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'dan alan devlet tiyatroları sanatçısı Turgay Tanülkü, törende duygusal anlar yaşadı.

DEVLET SANATÇISI TURGAY TANÜLKÜ: "İYİLİĞİ BU ÜLKE ÖĞRETTİ BANA"

Törendeki konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Tanülkü, bu ödülü şuan cezaevinde bulunan 725 çocuk için aldığını belirterek "Aslında iyiliği bu ülke öğretti bana. Ben yetimhaneydim. Babam erken yaşta ölmüştü. Anam üç gün aynı çorbayı koyunca burun kıvırırdık. Anam da derdi ki 'Sokağa bakın.' Anlamıyordum. 16 yaşında öğrendim sokağa bakmayı. Sokakta bizden daha kötü olanlar vardı ve 17 yaşımda cezaevine girdim. Bu ülkeye çok şey borçluyum. Yaratandan sonra bu ülkenin insanlarına borçluyum çünkü hep yatılı kaldım. Hep devlet baktı bana ve tanımadığım insanların vergileri, benim kursağımdan ve çocuklarımın kursağından geçiyor. Demek ki bu ülkenin insanlarına minnettarım. İyilik yapmıyorum aslında, iyiliği ben kendime yapıyorum. Özlem duyduklarımı evlatlarımızla paylaşıyorum. Ne zaman cezaevindeki çocuk sokak çocuklarıyla, sokak çocukları senin evindeki çocukla aynı salıncakta hep birlikte sallanırlarsa işte o zaman ülkemde barışı yakalarsın" diye konuştu.

Törende Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, TEMA Vakfı Onursal Başkanı Merhum Hayrettin Karaca, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Bilim İnsanı Prof. Dr. Banu Onaral, Yazar-Akademisyen Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Elazığ depreminin kahramanlarından Mahmud El Osman'a da ödülleri takdim edildi.