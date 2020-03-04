Sanatçı Uğraşbul son yolculuğuna uğurlanıyor

MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nden (MDOB) uzun yıllar solist sanatçı olarak bir çok temsilde görev yaptıktan sonra geçtiğimiz yıl emekli olan ve dizilerde rol alan Kıvanç Uğraşbul, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Son dönemlerde birçok televizyon dizisinde aldığı rollerle de başarılı oyunculuğu nedene ile adından söz ettiren bir çocuk babası sanatçı Kıvanç Uğraşbul (53), evinden aniden rahatsızlandı. Eve gelen sağlık ekipleri Uğraşbul'u Mersin Üniversitesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan sanatçının aort damarı yırtılması nedeni ile ameliyata alındı. Sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sanatçı Kıvanç Uğraşbul'un Mersin Üniversitesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınan cenazesi, uzun yıllar görev yaptığı Mersin Devlet Opera Balesi sahnesine getirildi. Buradaki törene, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer, oğlu Alkış Uğraşbul ile eşi Yurdanur Uğraşbul, sanatçı arkadaşları ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Cenaze törenin de konuşan MDOB Müdürü Biçer, Uğraşbul'un ömrünün büyük bölümünü sanatına ve Mersin'e adadığını belirterek, "Sevgili Kıvanç ağabeyimizi yıllarca sahnede alkışladık. Şimdi onu alkışlayarak son yolculuğuna uğurlamak için buradayız. Böyle durumlarda ne söylenir bilmiyorum ama sanatı ile yaptıklarının dışında dışarıda bizimle olan şakaları, ilişkisi, esprileri halen kulağımda. O girdiği her ortamda mutlaka kahkaha sesi olurdu. Çünkü çok değerli bir insan ve büyük bir sanatçıydı" dedi.

Sanatçının oğlu Alkış Uğraşbul ise kederli günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Kaybımız gerçekten çok büyük. Ben sadece bir baba kaybetmedim. Aynı zamanda en önemli dostum, arkadaşım, yoldaşımdı. Zaten yaşlı görünmeyi de, baba denilmesini de istemezdi. Hep ağabey denilmesini isterdi. Bizi yalnız bırakmadığını için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Törenin ardından Kıvanç Uğraşbul'un cenazesi karayolu ile Adana'ya ardından uçakla İstanbul'a gönderildi. Bu arada, sanatçı önceki gün sosyal medya hesabında 'Bazen olmuyor ama o kadar da güzel olmuyor ki ancak bu kadar da güzel olmayabilirdi diyorsun?? şeklinde paylaşım yaptı. Ölüm haberini alan bazı arkadaşları da 'Yav ne ölmesi' Hadi kalk daha bir sürü sahnemiz var seninle. Neredeysen çık ortaya o gülüşünle. Bu şakanı kaldıramadım bak dostum' şeklinde paylaşımda bulunması dikkat çekti.

Kaynak: DHA