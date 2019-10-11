Sanatçı Yener; Müftü Açık'ı ziyaret etti

Kişisel gelişime hizmet etmek

Sakarya dışında Dünya'nın birçok ülkesinde bilenen "Onun adı efsane Sakarya" "Ne Aşk Ne Hayat ve Sakaryaspor 50. Yıl Marşı'nın Bestekârı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanatçısı ve Yaşam Koçu Akif Yener; Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık'ı makamında ziyaret etti. Oldukça verimli ve samimi geçen konuşmada; Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık "İnsanlara ve özellikle gençlere dinimizi ve ahlak bilgisini öğretmek için çağın gereklerini de göz önünde tutarak, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı vermeye çalışıyoruz. Kültürel zenginliğe sahip bu coğrafya da türkülerimiz, ilahi ve kasidelerimizle birlikte yaşıyoruz. İlimiz değerli sanatçıları da kültüre hizmet etmektedir. Çok değerli arkadaşımız ve sanatçımız Akif Yener bugün bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Kültür sanat aktiviteleri de kişisel gelişime hizmet etmektedir. İnsanlığa ve gençlere ulaşmanın da bir yönü kültür ve sanattır. Bizler gençlerimize dini vecibelerini anlatmak için onların yaşantılarını inceleyip daha güçlü irtibat kuruyorum" şeklinde konuştu.

Sanatçı kimliğiyle insanlara ve

gençlere faydalı projeler içinde

Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık; Sakaryalı Sanatçı Akif Yener'e Sakarya şehrine ve Sakaryaspor için yaptığı marşlardan dolayı teşekkür ederek, son albümün marşı Sakaryaspor 50.Yıl Marşı videosunu makamında izleyip tebrik etti. Ayrıca sanatçı kimliğiyle insanlara ve gençlere faydalı projeler içinde yer alıp, ürettiği için ayrıca takdir edip çalışmalarını takip ettiklerini ifade etti. Sanatçı Akif Yener Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık'a misafirperverliğinden, kültür sanata olan yaklaşımından ötürü minnet duyduğunu dile getirdi. Ahlak ve dini bilgilerini gençler ve insanlıkla paylaşarak, kişilerin gelişimine, öğrenimine verdikleri katkıdan ötürü de teşekkür etti. Sakarya'mızın değerli sanatçısı Akif Yener 5 şarkıdan oluşan maxi sıngle albümünü imzalayarak hediye etti.