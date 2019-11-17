Sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı ünlü isimleri üzdü

Usta sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla çok sayıda ünlü isim üzüntüsünü dile getirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından Kenter'in bir fotoğrafını paylaştı.

Yerlikaya, ayrıca paylaşımında, "Tiyatroya adanmış bir hayat. Tiyatro ile soluklanan güzel insan. Sürekli parlayan bir yıldız. Yıldız Kenter'e Allah'tan (C.C) rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim." sözlerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kenter'in Türk tiyatro tarihinin önemli bir sanatçısı olduğunu belirterek, "Genç oyuncuların deniz feneri oldu, sayısız oyunda ve tiyatro topluluğunda yer aldı. Kendisini kaybetmiş olmamızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz; Allah'tan rahmet, sevenleri ve sanat dünyasına başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Sanatçı Nilüfer de Instagram'daki paylaşımında üzüntüsünü şu sözlerle aktardı:

"Boğazım düğümlendi duyunca acı haberi. Hocaların hocası, müthiş oyuncu, zarif kadını, Yıldız Kenter'i kaybettik. Efsane oyuncu yıllar önce kaybettiği sevgili eşi Şükran Güngör ve kardeşi Müşfik Kenter'e kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

"Bu perde hiçbir zaman kapanmayacak"

Oyuncu Işıl Yücesoy da Instagram'da başsağlığı dileğinde bulunarak, "Sayın Yıldız Kenter aramızdan ayrıldı. Ama yetiştirdiği öğrencilerde, oyunlarını seyreden seyircinin yüreğinde yaşayacak. Bu perde hiçbir zaman kapanmayacak." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Zerrin Tekindor ise Yıldız Kenter'i "Kutup Yıldızı"na benzeterek, "O, kaybolmaz" ifadesini kullandı.

Demet Akbağ da sanatçının vefatından duyduğu üzüntüyü, "Yıldız Kenter, canım hocam, ustam, Türk tiyatrosuna ve bizlere verdiğin emek için binlerce teşekkür. Adın gibi yıldızlar içinde uyu. Sonsuz saygı, sevgiyle." mesajıyla paylaştı.

Senarist, yapımcı, yönetmen ve oyuncu Cem Yılmaz da Twitter'dan duygularını, "Tiyatromuzun kıymetlisi Yıldız Kenter hocamızın mekanı cennet olsun. Kendisinin yetiştirdiği nice tiyatro sanatçısı arkadaşıma ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim." sözleriyle aktardı.

Oyuncu Cengiz Bozkurt da sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

"Yıllar evvel Kenter Tiyatrosunu 'Inishmorelu Yüzbaşı' oyunuyla hem bana hem Mehmet'e (Ergen) açarak memlekete dönüşümüzü sağlayan, sonrasında aynı tiyatroda çevirip, yönettiğim 'Kumarbazın Seçimi' oyununda bana desteğini hiç esirgemeyen, arkasından 'Anna Karenina' oyununda sahne paylaşma şerefine ulaştığım ustamız, pirimiz, yüzlerce öğrenci yetiştiren Yıldız hocamızı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Tiyatro dünyamızın, Türkiye'nin başı sağ olsun."

Oyuncu Reha Özcan, duygularını Twitter'dan "Ülkemiz tarihinin en büyük kadın oyuncusunu kaybetti. Bazen içimde acı çok büyük oluyor. Tek teselli bu topraklarda yaşayıp, son nefesini verdi. Bu dili konuştu. İyi ki... Müşfik Hoca'ya, Şükran Bey'e gitti." şeklinde dile getirdi

Oyuncu Zafer Algöz de Yıldız Kenter'in Türk tiyatrosunun divası olduğunu aktararak, "Şahane İngilizcesiyle dünyanın her yerinde gururumuz oldu. Yetiştirdiği oyuncuların en büyüğü Müşfik Kenter'di. Başımız sağ olsun. Adı üstünde Yıldız. İsmine yakışır bir hayat ve şahane kariyer. Mekanı cennet olsun." şeklindeki görüşlerini aktardı.

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Haluk Levent de "Gerçekten de bu dünyadan bir 'Yıldız' geçti." ifadesini kullanırken, Metin Şentürk ise "Çok değerli bir ustayı kaybettik. Yıldız Hanım mekanınız cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA