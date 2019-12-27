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Sanatçı Yonca Evcimik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sanatçı Yonca Evcimik, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

27.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:26 Sanatçı Yonca Evcimik, AA'nın
Sanatçı Yonca Evcimik, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Evcimik, haber, yaşam ve kategorilerinde oyunu kullandı.
Evcimik, haberde Muhammed Said'in "Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar" ve Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına", yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz-kış Bir Arada" ve Ozan Efeogˆlu'nun "Kirpi Yavrusu", sporda da Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" ve Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamada, fotoğrafların her birisini birbirinden başarılı olduğunu söyledi.
Fotoğraflardan çok etkilendiğini belirten Evcimik, "İlk bakışta beni etkileyen fotoğraflara oy vermemeye çalıştım. Ama hepsi çok başarılı fotoğraflar. Her bir arkadaşı gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Çok etkileyici çalışmalar olmuş. Hepsi emek isteyen fotoğraflar." ifadesini kullandı.

Muhammed Said, Yonca Evcimik, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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