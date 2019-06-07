Sanatçı Zeliha Sunal'dan çevreci özçekim panosu

Kaynak: AA

Sanatçı Zeliha Sunal, Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek için İzmir'in Dikili ilçesinde özçekim panosu hazırladı.Pop müzik sanatçısı Zeliha Sunal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarını Dikili'de geçirdiğini, sahil ve denizlerin kirlenmesine karşı duyarlı bir vatandaş olduğunu, Dünya Çevre Günü'nde de bu yöndeki duyarlılığı artırmak için bir pano hazırlamaya karar verdiğini bildirdi.Dikili Kadın El Emeği Pazarı mevkisinde ilçe belediyesinin desteğiyle kurduğu panoda "Dikili'yi Nasıl Görmek İstersiniz ?" sorusunun altına sahillerden topladığı izmaritler, şişe ve poşet gibi atıklarla kapladığı bir bölüm oluşturduğunu, diğer bölümde ise çiçeklerle düzenleme yaptığını anlattı.Vatandaşların panoya yoğun ilgi gösterdiğini, çok sayıda fotoğraf çekildiğini ve sosyal medyada paylaşıldığını aktaran Sunal, "Bu özçekim panosunun bir tarafı atıklardan oluşuyor, gezdiğiniz her yerde bunları görebilirsiniz. Fakat genelde çiçekli taraf ile fotoğraf çektirmek istiyorlar. Çünkü görmek istedikleri Dikili bu. Demek ki bir farkındanlık oluşturabilmişiz." diye konuştu.