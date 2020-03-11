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Sanatçılar, en sevilen şarkılarıyla çocuklar için 'umut' konserinde!

29 Mart'ta Volkswagen Arena'da gerçekleşecek UNICEF Umut Konserinde sanatçılar İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde en sevilen şarkılarını çocuklar için seslendirecek.

11.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:52
Sanatçılar, en sevilen şarkılarıyla çocuklar için 'umut' konserinde!

Barbaros, Can Bonomo, Cecilia Krull, Edis, Gökçe Bahadır ve Burak Sevinç, Kalben, Karsu, Mabel Matiz, Mehmet Erdem, Özgün, Sertab Erener ve Yalın UNICEF Umut Konseri için gönüllü olarak sahne alacak. Bu özel gecenin sunuculuğunu ise yine gönüllü olarak Ceyda Düvenci üstleniyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek konserin tüm geliri UNICEF'in Türkiye'deki her çocuğun kaliteli eğitime erişmesi için yaptığı çalışmalara aktarılacak.

CarrefourSA'nın "Her Çocuk İçin Eğitim" Sponsoru olduğu UNICEF Umut Konseri, KerkiSolfej organizasyonuyla, Biletix - Pozitif – Volkswagen Arena ve PasionTurca katkılarıyla hayata geçiyor.

29 Mart Pazar günü, saat 19.30'da, Volkswagen Arena'daki konserin biletleri Biletix üzerinden satışa sunuluyor.

UNICEF, Türkiye'de, ortaklarıyla birlikte kaliteli örgün eğitime erişimi arttırmak ve bütün okulları, tüm çocuklar (örneğin engeli olan çocuklar ya da sosyoekonomik statüsü düşük çevrelerden gelen çocuklar) için kapsayıcı kılmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Volkswagen, Güncel

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