Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sanatçılar 'Evde kal' çağrısını müzikle yapacak - Haberler

Sanatçılar "Evde kal" çağrısını müzikle yapacak

"#EvdeKal #MüzikleKal" Projesi kapsamında sürpriz sanatçılar evden verecekleri konserlerle farklı bir deneyim yaşatacak.

22.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:28
Sanatçılar
"#EvdeKal #MüzikleKal" Projesi kapsamında sürpriz sanatçılar evden verecekleri konserlerle farklı bir deneyim yaşatacak.
Demirören Medya, Türkiye 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla "#EvdeKal #MüzikleKal" Projesini başlattı.
Bu süreçte evde olmanın önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirilen projeyle, sürpriz sanatçılar sevilen şarkılarını evlerinden yaptıkları canlı yayınlarda seslendirecek.
İlk konseri Ferhat Göçer verecek
Projeye destek veren Ferhat Göçer, 23 Mart'ta 21.05'teki ilk canlı yayında, sevilen şarkılarını ev ortamında eş zamanlı olarak Youtube, Instagram ve Twitter hesapları üzerinden sevenleriyle paylaşacak.
İkinci konseri kimin vereceği ise Ferhat Göçer'in verdiği mini konserin sonrasında açıklanacak. Ünlü müzisyen başlatacağı "challenge" (meydan okuma) ile bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarından birini desteğe davet edecek.
Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından "#EvdeKal#MüzikleKal" Projesine destek verilecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Ferhat Göçer, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haberler
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak Haberler
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar Haberler
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar
İtalya’da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haberler
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB’nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haberler
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar ’Vaka sayısı saklanıyor’ dedi Haberler
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Haberler
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti

Son Dakika Güncel Haberleri

Havalimanı polislerinden sağlık çalışanlarına videolu alkış desteği - Haber Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs tespit edildi - Haber Depremzedeler için konteynerin kurulumuna başlandı - Haber İran'da sel: 3 ölü - Haber Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading