Sanatçılar Hasankeyf için buluşuyor

İlk insan izlerinin 300 bin yıl önce görüldüğü, ilk yerleşimin ise 12 bin yıl önce gerçekleştiği, bir açık hava müzesi olan Hasankeyf , içinde bulunduğu Dicle Vadisi'yle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Devlet Su İşleri 'nin (DSİ) 11 Haziran 2019'da yaptığı açıklamada Ilısu Barajı'da kapakların kapatılarak, su tutma işleminin en geç Temmuz ayının sonuna doğru yapılacağı belirtildi.

Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi (HYG), Hasankeyf için geç olmadığını vurgulamak ve Ilısu barajında su tutulmaması için 25 Haziran saat 21.00'da Beyoğlu Collectıve Terrace'da ''Hasankeyf İçin Geç Değil Sanatçı Buluşması" adı altında etkinlik yapacak. Etkinliğe bir çok yazar, aydının katılmasının yanında Ali Doğan Gönültaş (Ze Tije), Apolas Lermi, Ayfer Düzdaş, Cem Erdost İleri, Çiğdem Karaman , Çiğdem Ülkü, Diljen Roni, Dodan, Doğan Çelik , Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu , Fung İstanbul ve İlker İsabetli, Gerduni ve Seyr- i Cem, Luxus, Meltem Taşkıran , Merih Aşkın, Musa Baki, Mübin Dünen, Pınar Aydınlar , Sema Mortiz, Talebe ( Mısırlı Ahmet Ritimhanesi), Taylan Yıldız'da Hasankeyf için sahneye çıkacak.