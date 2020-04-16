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Sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılarla bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

16.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:10
Sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılarla bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Covid-19 salgını döneminde sanatçıların yaşadığı sorunlar ele alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı sendika ve meslek örgütlerini temsil eden sanatçılar ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Candan Erçetin, Demet Akbağ, Esen Aslandoğan, Mustafa Aksoy, Kenan Kocatürk, İlbay Kahraman, Ceniz Hakkı Zariç, İraz Yöntem, Mert Fırat, Emre Kınay, Sezai Aydın, Hayko Cepkin, Sercan Gidişoğlu, Levent Üzümcü, Burhan Şeşen, Metin Karataş, Bülent Forta, Orhan Alkaya ve Tuba Ataç'ın katıldığı toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu, sanatçıların Covid-19 salgını döneminde yaşadığı sorunları dinledi. Toplantıda ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ve Fethi Açıkel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de hazır bulundu.
(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, Güncel
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