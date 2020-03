Sanatçılar, Kovid-19 mücadelesinde Kızılay’a ’Sensiz Olmaz’ diyerek destek verdi

Sanatçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye katkı sunan Türk Kızılay 'a "Sensiz Olmaz" mesajı içeren kısa filmlerle destek verdi.Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Kızılay'a destek devam ediyor.Gönüllüleri ve profesyonel kadrosuyla her türlü riske rağmen ilk günden beri sahada olan Kızılay, "Sensiz Olmaz" filmi ile ünlü sanatçıları bir araya getirdi.Kızılay'ın "Sensiz Olmaz" mesajı ile yardımsever insanlara seslendiği filmlerin ilk bölümünde sanatçılar Demet Akbağ, Mert Fırat, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Açelya Akkoyun, Fikret Kuşkan, Bahtiyar Engin, Erkan Can, Menderes Samancılar, Güven Kıraç, Hakan Boyav ve Gizem Karaca yer alıyor.Beş seri halinde devam edecek filmlerde oyuncular, Türk Kızılay'ın toplum için önemine dikkati çekiyor.Kızılay'a desteklerini gönüllü olarak dile getiren sanatçılar, "Senin kök hücre bağışın olmasa umutla bekleyen binlerce hastanın hayalleri de olmaz. Senin gibi yardımsever insanlar olmasa milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzündeki gülümseme de olmaz. Senin eğitime desteğin olmasa okumaya can atan binlerce çocuğun geleceği de olmaz. Senin iyi kalbin olmasa Kızılay da olmaz. Sensiz olmaz." mesajlarını paylaşıyor.Sanatçılar, bir başka filmde, Kızılay ile olan anılarını anlatıyor.Filmler, ilerleyen günlerde Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından yayımlanmaya başlayacak.Kızılay ihtiyaç sahiplerinin kapısında Koronavirüs salgını Türkiye'de yayılmadan önce kriz masası oluşturan ve planlarını hazırlayan Kızılay, ilk günden bu yana hem devlete hem de insanlara destek olmaya devam ediyor.Sosyal yardım çalışmalarını artıran Kızılay, karantina yurtlarındaki yaklaşık 20 bin kişiye üç öğün yemek veriyor. 150 bin aileye gıda paketi, 100 bin aileye hijyen setleri ulaştırmayı hedefleyen ve bu hedefin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Kızılay, Sağlık Bakanlığına da önemli bir katkı sağlıyor.Kızılay, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına sahra hastanesi için çadırlar üretiyor. Kızılay ayrıca üniversite hastanelerindeki sağlık personelinin ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek oluyor. Kızılay, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını da şubeleri ve gönüllüleri eliyle kapı kapı dolaşarak karşılıyor.

Kaynak: AA