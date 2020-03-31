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Sanatçılar "Sensiz Olmaz" diyerek beraberlik mesajı verdi

Koronavirüs ile mücadeleye ilk günden bu yana destek veren Kızılay'a ünlülerden büyük destek geldi. Türkiye'nin tanınmış ve saygın sanatçıları kamera karşısına geçerek "Sensiz Olmaz" dediler.

31.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:58
Sanatçılar

Ünlülerden Kızılay 'a büyük destek

Koronavirüs ile mücadelede destek ve eylem planlarıyla milyonlarca kişinin yardımına koşan Kızılay'a destek devam ediyor. Gönüllüleri ve profesyonel kadrosuyla her türlü riske rağmen ilk günden beri sahada olan ve insanların yardımına koşan Kızılay, önemli bir projeye daha imza attı."Kızılay Sensiz Olmaz" filmi ile ünlü sanatçıları bir araya getirdi. Türkiye 'nin tanınmış sanatçıları hiçbir karşılık beklemeden kamera karşısına geçerek, Kızılay'ı anlattılar. Kızılay'ın "Sensiz Olmaz" mesajı ile yardımsever insanlara seslendiği filmlerin ilk bölümünde ünlü sanatçılar; Demet Akbağ, Mert Fırat, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Açelya Akkoyun, Fikret Kuşkan, Bahtiyar Engin, Erkan Can, Menderes Samancılar, Güven Kıraç, Hakan Boyav ve Gizem Karaca yer alıyor.

Beş seri halinde devam edecek filmlerde oyuncular, Türk Kızılay'ın toplum için önemine dikkat çekiyor.

"Sensiz Olmaz" dediler

Kızılay'a desteklerini gönüllü olarak dile getiren sanatçılar "Senin kök hücre bağışın olmasa umutla bekleyen binlerce hastanın hayalleri de olmaz. Senin gibi yardımsever insanlar olmasa milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzündeki gülümseme de olmaz. Senin eğitime desteğin olmasa okumaya can atan binlerce çocuğun geleceği de olmaz. Senin iyi kalbin olmasa Kızılay da olmaz. Sensiz olmaz" mesajlarını paylaşıyorlar.

"Bence Kızılay" serisi

Ünlü sanatçılar, Kızılay'a verdikleri gönüllü desteğin diğer versiyonunda ise Kızılay ile olan anılarını anlatıyorlar. Birbirinden ilginç ve yer yer komik anılardan oluşan seri, önümüzdeki günlerde Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya başlayacak.

Kızılay ihtiyaç sahiplerinin kapısında

Koronavirüs salgını Türkiye'de yayılmadan hemen önce kriz masası oluşturan ve planlarını hazırlayan Kızılay, ilk günden bu yana hem devlete hem de insanlara destek olmaya devam ediyor. Sosyal yardım çalışmalarını artıran Kızılay, karantina yurtlarındaki yaklaşık 20 bin kişiye üç öğün yemek veriyor. 150 bin aileye gıda paketi, 100 bin aileye hijyen setleri ulaştırmayı hedefleyen ve bu hedefin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Kızılay, Sağlık Bakanlığı'na da önemli bir katkı sağlıyor. Kızılay, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na sahra hastanesi için çadırlar üretiyor. Kızılay ayrıca üniversite hastanelerindeki sağlık personelinin ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek oluyor. Kızılay, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını da şubeleri ve gönüllüleri eliyle kapı kapı dolaşarak karşılıyor.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Sensiz Olmaz, Koronavirüs, Türkiye, Kızılay, Güncel
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