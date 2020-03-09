Sanatçılar Sokağı Genç Müzisyenleri Ağırladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nin Sanatçılar Sokağı, havaların ısınmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı.
09.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:27
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nin Sanatçılar Sokağı, havaların ısınmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Sanatçılar Sokağı'nın genç müzisyenleri Kültür Sanat Merkezi'ni gezen vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.
Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, sokak müziği yapan gençlere ev sahipliği yaptı. İçerisinde modern bir Şehir Müzesi'ni de barındıran Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, Sanatçılar Sokağı ile de farklı sanat dallarının buluşma noktası oluyor. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'ndeki Sanatçılar Sokağı bu kez genç müzisyenleri ağırladı. Sokak müziği yapan gençler, kaleyi gezenler tarafından ilgiyle izlendi. Sanatçılar Sokağı'nda, havaların ısınmasıyla birlikte müziğin yanı sıra sanatın diğer dalları da icra edilecek. - KAYSERİ
Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, sokak müziği yapan gençlere ev sahipliği yaptı. İçerisinde modern bir Şehir Müzesi'ni de barındıran Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, Sanatçılar Sokağı ile de farklı sanat dallarının buluşma noktası oluyor. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'ndeki Sanatçılar Sokağı bu kez genç müzisyenleri ağırladı. Sokak müziği yapan gençler, kaleyi gezenler tarafından ilgiyle izlendi. Sanatçılar Sokağı'nda, havaların ısınmasıyla birlikte müziğin yanı sıra sanatın diğer dalları da icra edilecek. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sanatçılar Sokağı Genç Müzisyenleri Ağırladı
Manşet
Haberler
Güncel
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
Güncel
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
Güncel
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti