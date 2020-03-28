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Sanatçılar TRT Müzik'in Instagram hesabında konser verecek

Sanatçılar, evlerinden canlı yayınlanacak "Evde Kal TRT Müzik'te Kal!" konserleriyle sevenlerine moral verecek.

28.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:32
Sanatçılar TRT Müzik'in Instagram hesabında konser verecek
Sanatçılar, evlerinden canlı yayınlanacak "Evde Kal TRT Müzik'te Kal!" konserleriyle sevenlerine moral verecek.
TRT Müzik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında evde olmanın önemini hatırlatmak amacıyla bir proje başlattı.
Proje kapsamında sanatçıların evlerinden verecekleri "Evde Kal TRT Müzik'te Kal!" konserleri, "instagram.com/trtmuzik" adresinden müzikseverlerin beğenisine sunulacak.
Bugün saat 21.15'te Meral Azizoğlu ve Hakan Güngör, yarın aynı saatte İpek Açar ve Alper Kömürcü evlerinde konser verecek.
Ahmet Koç ve Cansu Koç'un 30 Mart Pazartesi günü canlı yayında müzikseverlerle buluşacağı konserler, sonraki günlerde de sürpriz sanatçıların katılımıyla devam edecek.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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