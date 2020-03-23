Sanatçılar vatandaşlara şarkılarıyla moral veriyor
Korona virüse karşı evde kal çağrılarına şarkıcılardan da destek geliyor.
23.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:21
Korona virüse karşı evde kal çağrılarına şarkıcılardan da destek geliyor. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak halka moral veriyor. Mini konserler düzenleyen isimlerden bazıları Sıla , Yalın , Soner Sarıkabadayı, Mustafa Ceceli ve Murat Dalkılıç... Sevenlerine keyifli vakit geçirtmek isteyen şarkıcılar evde kal mesajı verdi.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sanatçılar vatandaşlara şarkılarıyla moral veriyor
Etiketler : Murat Dalkılıç, Yalın, Sıla, Güncel