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Sanatçılar vatandaşlara şarkılarıyla moral veriyor

Korona virüse karşı evde kal çağrılarına şarkıcılardan da destek geliyor.

23.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:21
Korona virüse karşı evde kal çağrılarına şarkıcılardan da destek geliyor. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak halka moral veriyor. Mini konserler düzenleyen isimlerden bazıları Sıla , Yalın , Soner Sarıkabadayı, Mustafa Ceceli ve Murat Dalkılıç... Sevenlerine keyifli vakit geçirtmek isteyen şarkıcılar evde kal mesajı verdi.
(İHA) Sanatçılar vatandaşlara şarkılarıyla moral veriyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Sanatçılar vatandaşlara şarkılarıyla moral veriyor
Etiketler : Murat Dalkılıç, Yalın, Sıla, Güncel

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