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Sanatçılar ve lise öğrencilerinden düet

Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin seslendirdiği "Mevlam Birçok Dert Vermiş Beraber Derman Vermiş" türküsüne sanatçılar da eşlik etti.

26.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:48
Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin seslendirdiği "Mevlam Birçok Dert Vermiş Beraber Derman Vermiş" türküsüne sanatçılar da eşlik etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyada hayatın akışını etkilerken, günlük alışkanlıklar da değişmeye başladı.
Bu kapsamda farklı etkinlikler hayata geçirilirken, Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri de insanlara umut aşılaması amacıyla "Mevlam Birçok Dert Vermiş Beraber Derman Vermiş" türküsünü seslendirdi.
Okulların kapandığı hafta hazırlığına başlanan ve yaklaşık 3 haftada tamamlanan çalışmaya, sanatçılar da eşlik etti.
Türkü, okulun müdür yardımcısı Murat Türedi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Göktan Ay'ın koordinatörlüğünde hazırlandı.
Eseri seslendirenlerin evlerinden çektiği görüntülerle oluşturulan klip de 2018'den bu yana eğitim veren okulun sosyal medya hesapları ve YouTube kanalında "Türkülerle Evde Kal Türkiyem" sloganıyla yayınlandı.
Sanatçılar Sümer Ezgü, Ayla Karacan, Uğur Kaya, Yaşar Taner, Erdoğan Eskimez ile Turgay Demir, orkestra ve koro şefliğini Göktan Ay'ın yaptığı türküye, sesleri ve sazlarıyla katkı sundu.
Öğretmen ve öğrencilerden de Türedi'nin yanı sıra Hülya Mesri, Süleyman Süer, Nil Akçin, Batuhan Soğukbınar, Çağdaş Reçber, Gökçen Özkan, Helin Soylu ve Berkcan Yılmaz eseri söyleyenler arasında yer aldı. Sanatçılar ve lise öğrencilerinden düet

Kaynak: AA

Etiketler: Göktan Ay, Bakırköy, Güncel , Haber
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