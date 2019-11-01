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Sanatçılar ve trafik polisleri sahnede on binlere seslendi

Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçılarla sahneye çıkan trafik polisleri, on binlerce vatandaşla "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var", Hayatı Kafama Takıyorum" sloganları eşliğinde buluştu.

01.11.2019 11:20Sanatçılar ve trafik polisleri sahnede on binlere seslendi
Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçılarla sahneye çıkan trafik polisleri, on binlerce vatandaşla "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var", Hayatı Kafama Takıyorum" sloganları eşliğinde buluştu.

Antalya'da Trafik Polisleri, Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var", Hayatı Kafama Takıyorum" sloganlarıyla on binlere seslendi. Konyaaltı Kent Meydanı Necati ve Saykolar Konseri ile Cumhuriyet Meydanı Volkan Konak konserinde, konsere katılan on binlere konser başlamadan hemen önce Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eğiticileri Polis Memurları Murat Şentürk, Erdinç Akman ve Havva Karaduman Tümer ellerinde projeyle ilgili dövizlerle sahneye çıkarak önce katılanların Cumhuriyet Bayramını kutladılar, projeyle ilgili kısa bilgilendirme yaptılar. Memurlar sahneye davet edilen kaskı yanında olan vatandaşlara projeyle ilgili hazırlanan materyallerin bulunduğu çantalar hediye etti.

Konserler sırasında da sahneye çıkan trafik eğitimcileri, sanatçılarla birlikte "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var", "Hayatı Kafama Takıyorum" sloganlarını on binlerle birlikte söylediler. Ayrıca sanatçıların sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları canlı paylaşımlarla projenin daha geniş kitlelere duyurulması da sağlandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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