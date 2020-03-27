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Sanatçılardan #EvdeHayatVar çağrısına destek

Daha önce telefonlardaki operatör ismini Evde Hayat Var şeklinde değiştiren Turkcell, evden çıkmak zorunda kaldıklarında ise sosyal mesafeye dikkat etmeleri için #EvdeHayatVar çağrısını tüm Türkiye'ye çağrısını ünlü isimlerin kaydettikleri anonslarla hatırlattı.

27.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:15
Sanatçılardan #EvdeHayatVar çağrısına destek
Daha önce telefonlardaki operatör ismini Evde Hayat Var şeklinde değiştiren Turkcell, evden çıkmak zorunda kaldıklarında ise sosyal mesafeye dikkat etmeleri için #EvdeHayatVar çağrısını tüm Türkiye 'ye çağrısını ünlü isimlerin kaydettikleri anonslarla hatırlattı.

Turkcell, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını ile mücadele için müşterilerine mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları, evden çıkmak zorunda kaldıklarında ise sosyal mesafeye dikkat etmeleri için #EvdeHayatVar çağrısını sürdürüyor. Daha önce telefonlardaki operatör ismini Evde Hayat Var şeklinde değiştiren Turkcell, 7'den 70'e tüm Türkiye'ye çağrısını ünlü isimlerin kaydettikleri anonslarla hatırlattı. Tüm Turkcell'liler telefon açtıklarında çağrı başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere ünlülerin sesinden #EvdeHayatVar mesajını dinliyorlar.

Hadise, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Murat Boz ve Ali Poyrazoğlu'nun seslendirdiği anonsta "Merhaba Türkiye, zor günlerden geçiyoruz. Ama sabredelim, yakında hepsi geride kalacak. Hepimizin sağlığı için sosyal mesafemize dikkat edelim genç yaşlı demeden mümkün olduğunca evde kalalım. Çünkü Evde Hayat Var!" sözlerine yer verildi.

Turkcell dijital servislerinde 20GB hediye

Ayrıca Turkcell, sosyal mesafenin önem kazandığı ve mümkün oldukça evde vakit geçirmeleri istenen tüm müşterilerine TV+'da geçerli 10 GB, Dergilik ve fizy'de geçerli 5'er GB'lık internet tanımladığını duyurdu. BiP üzerinden yapılan tüm sesli ve görüntülü görüşmeler de Turkcell'lilerin kotalarından düşmeyecek. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi

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