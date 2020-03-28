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Sanatçılardan 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek

TÜRKİYE'nin farklı illerinden 9 sanatçı, 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına, evlerinden çaldıkları enstrümanları ile destek oldu.

28.03.2020 01:05 | Son Güncelleme: 28.03.2020 01:07
TÜRKİYE'nin farklı illerinden 9 sanatçı, 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına, evlerinden çaldıkları enstrümanları ile destek oldu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 9 sanatçının evlerinden icra ettiği 'Nane Limon Kabuğu' şarkısının videosu ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun, paylaşımında, Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla... ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın önemine işaret etmek için hayata geçirilen 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek olan sanatçılar ise yaptıkları şarkıyı, gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına ve tüm Türkiye 'ye armağan ettiklerini belirttiler. Sanatçılardan ’Hayat Eve Sığar’ kampanyasına destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, Güncel

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Sanatçılardan 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek

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