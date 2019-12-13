Haberler » Güncel » Sanatçıların köyünde 'heykel ve seramik tasarım' atölyesi kuruldu - Haber

Sanatçıların köyünde "heykel ve seramik tasarım" atölyesi kuruldu

Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulan Sonsuz Şükran Köyü'ne inşa edilen heykel ve seramik tasarım atölyesinin tamamlandı.

13.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:14Sanatçıların köyünde
ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulan Sonsuz Şükran Köyü'ne inşa edilen heykel ve seramik tasarım atölyesinin tamamlandı.
Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu Mehmet Taşdiken, yaptığı açıklamada, sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'ne kerpiç mimari tarzında iki önemli eser daha kazandırdıklarını söyledi.

Köyde 20 Eylül'de yapımına başlayan heykel ve seramik tasarım atölyesi ile 4 köy odası inşaatının tamamlandığını belirten Taşdiken açılış tarihini ise 3 Mart 2020 olarak belirlediklerini aktardı.
Heykel ve tasarım atölyesinde uluslararası sanatçıların usta birikimiyle Anadolu'nun yetenekli gençlerini eğitmeyi planladıklarını anlatan Taşdiken, "Bu eğitimler yetenekli gençlerimizi aynı zamanda meslek sahibi yapacak. Burada sırlı tasarım seramik çalışmaları olacak. Yeni objeler üretilecek. Uluslararası ünlü tasarım seramikçileri ve Vounus sanatçıları gelecek. Seramik atölyemizi İngiltere Kraliyet ödüllü Kıbrıslı seramik tasarımcısı ve heykeltıraş Sevcan Çerkez yönetecek. Heykel atölyesini ise Türkiye'nin 30'dan fazla kentinde heykel çalışmaları bulunan Meral Aran Kaysı yönetecek.Burada usta seramikçilere yeni kapılar açacak tasarım eğitimleri de verilecek. Ayrıca, diğer bir projemiz de köy odası projesi. Hayata geçirdiğimiz ve artık örneği kalmamış geleneksel köy odaları da köyümüzde yeniden canlandırılmış olacak." dedi.

Hüyük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:26 Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı - Haber
13:24 DÖNER TARTIŞMASI SÜRÜYOR…KALAN DÖNERİN KULLANILMASI TEHLİKE SAÇIYOR - Haber
13:24 Kar yedikten sonra kesilen kazlar kargoyla sofralara ulaşıyor - KARS - Haber
13:24 Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
13:19 Ağrı'da Meslek Tanıtım Günü etkinliği gerçekleştirildi - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
13.12.2019 13:27:22