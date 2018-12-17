Sanatçıların Köyünde Toprak Dam Yuvaklama Mesaisi

Konya
'nın Hüyük
ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde sanatçılar için oluşturulan Sonsuz Şükran köyündeki kerpiç evlerin düz toprak damları kış mevsimi ile yuvakla sıkıştırılarak bakımdan geçiriliyor.
Sonsuz Şükran köyünün sorumlusu Mustafa Akyüz, yaptığı açıklamada, düz toprak dama sahip kerpiç evlerin yağışlı günlerde evlerin içerisine akıntı yapmaması için bakım çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Akyüz, toprak evlerin de her yapı gibi kendine özgü bakımlar gerektirdiğini, kendilerinin de bunu sağlamaya çalıştığını belirterek, "Toprak dam üzerine çıkarılan yuvaklarla damlardan evlerin içerisine su akıntısı olmaması için önlem almaya çalışıyoruz. Bu yuvaklar, kabaran toprağı bastırıp sertleştirerek zeminde yaptığı sıkıştırma ile sanatçılarımıza ait toprak damlı yapılarda işimizi kolaylaştırıyor. Toprak zemini düzlemeye yarayan bu uygulama, yöremizdeki toprak damlı yapılarda da zaten çok sık yapılıyor." dedi.
Hüyük,Konya
Kaynak: AA