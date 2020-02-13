"Sanatı Beşiktaş'ın kılcal damarlarına yaymak için emek veriyoruz"

– Türk sanatçıların eserlerinden oluşan 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' sergisi açıldı. Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergide Başkan Rıza Akpolat, "Biz yüzyıllardır kültür ve sanatın merkezinde olan Beşiktaş'ta sanatı ve sanatçıyı görünür kılmak, sanata ve sanatsal üretime destek ve sanatı Beşiktaş'ın kılcal damarlarına yaymak için gece gündüz emek veriyoruz" dedi.

"Leonardo da Vinci'ye Saygı" adlı sergi da Vinci'nin 500. Yıl dönümüne ithafen, Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) açıldı. Açılışa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte birçok sanatçı katıldı.

"SANATI BEŞİKTAŞ'IN KILCAL DAMARLARINA YAYMAK İÇİN EMEK VERİYORUZ"

Uluslararası bir sergiye ev sahipliği yapmanın önemine değinen Başkan Akpolat, "Ressam, heykeltıraş, mühendis, bilim insanı, filozof yani insanlık tarihindeki bu değişik alanlardaki özellikleri bir arada barındıran bir insanı saygı niteliğindeki bir sergide ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı onur ve mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz yıl içerisinde 500. Yıl dönümünü andık. Bu sergide bunu tamamlar nitelikte bir sergi. MKM'de Avrupa'nın en büyük 2. sergi salonunda bu eserlerin görücüye çıkması bizim için büyük bir onur verici bir durum. Biz yüzyıllardır kültür ve sanatın merkezinde olan Beşiktaş'ta sanatı ve sanatçıyı görünür kılmak, sanata ve sanatsal üretime destek ve sanatı Beşiktaş'ın kılcal damarlarına yaymak için gece gündüz emek veriyoruz. Bu kültürel mirası devam ettirmek zorundayız. Bizim en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesi. Uluslararası sergilere ev sahipliği yapmak bizim için ayrı bir durum. Yeni kültür merkezlerimizin açılışları yapıp sanatsal faaliyetleri geliştireceğiz. Buralarda da bunun gibi değerli sergilere ev sahipliği yapacağız" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından sergide Başkan Akpolat, ressam ve sanatçılarla bir araya gelerek eserler hakkında detaylı bilgi aldı. Başkan Akpolat'ta sanatçılara teşekkür ederek ortaya koydukları eserlerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

"GEZİCİ BİR SERGİ"

Ressam Onay Akbaş, serginin ortaya çıkmasında etkili olan fikrin çok eskilere dayandığını dile getirerek, "Biz Türk sanatçılar olarak böyle bir projede 'Da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümünde nasıl bir katkıda bulunabiliriz?' diye düşündük. Sonuçta evrensel bir değer. Üretilen evrensel değer bizim de değerimizdir. da Vinci'nin o seyahatlerde kendilerine ne ifade ettiğiyle ilgili bütün sanatçılar burada kendi özgün işlerini yaptılar. Bu aynı zamanda gezici bir sergi. Buradan İzmir'e, Ankara'ya, Bodrum'a diğer kentlere ve en sonunda da Vinci Müzesi'ne gidecek. Çünkü orada final almalı bu sergi" diye konuştu.

GÖZLEM SONRASI ESERLER ORTAYA ÇIKTI

Türk sanatçılar, Leonardo da Vinci için bir araya geldi. Leonardo da Vinci'nin hayata gözlerini yumduğu Fransa'nın Amboise bölgesine giden sanatçılar yapılan gözlemler sonrası eserlerini üretti. O sanatçılar arasında ressamlar Devrim Erbil, Ergin İnan, Tülin Onat, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Bedri Baykam, Onay Akbaş, Cem Sağbil, Mercan Dede (Arkın Ilıcalı), Barış Sarıbaş, Bahar Oganer, Burçin Erdi'nin yanı sıra tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, şair Ahmet Telli ve yazarlar Nedim Gürsel, Sunay Akın, İbrahim Karaoğlu, Metin Celal, Dr. Mustafa Tolay, Durmuş Akbulut ve Yalın Alpay yer aldı.

Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) açılan sergi 5 Mart'ta kadar sürecek.

- İstanbul