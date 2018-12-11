Sanatı ile Engellilerin Kalbine Dokunuyor

11 Aralık 2018 Salı 12:42



11 Aralık 2018 Salı 12:42

Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon merkezindeki resim kursu, zihinsel engelli kadınların rehabilitasyonuna katkı sağlıyor.Merkez bünyesinde bir süre önce açılan kursta resim öğretmeni Zuhal Karasu, resim yapmayı öğrettiği engelli kadınların kara kalem resimlerini de çizerek kalplerine dokunuyor.Karasu, resim kursunda hastalar ile çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.Kursa katılanların talepleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Karasu, "Onlarla sürekli iç içeyiz, mutluyuz. Derslerimizde yağlı, kuru, sulu ve kara kalem çalışmaları yapıyoruz. Sürekli öğrencilerin dikkatini buraya çekmek için çalışmalar gerçekleştiriyorum." dedi.En ufak şeyden mutlu olan hastaların resimlerini yaptığını dile getiren Karasu, şunları kaydetti:"Çok mutlu oluyorlar. Merkezdekilerin hepsi resim kursuna katıldı. Bu kadar etki uyandıracağını düşünmüyordum. Sabah işe geldiğimde hastaları kapıda sıra halinde beklerken görüyorum. Buraya gelmek için can atıyorlar, bazen onları zorla dersten çıkarıyorum. Hayal dünyaları geniş olduğu için burada çok güzel çalışmalar çıkıyor."-"Çok büyük moral oldu"Bu tür etkinliklerin engellilerin iyileşme sürecini hızlandırdığını ifade eden Karasu, şunları söyledi:"Çalışmalarda hastalar kendilerini ziyarete gelen akrabalarına hediyeler vermek için uğraşıyorlar. Bu şekil düşününce yaptıkları eserleri daha bir titizlik ile yapıyorlar. Buradan sağlığına kavuşup giden birçok hastamız oldu. Sergilerde kendi yaptıkları eserleri satma ve birilerine hediye etme gereği duyuyorlar. Bu çalışma hastalarımıza çok büyük moral oldu. "Kurumda kalan hastalardan İkbal Meral ise resim yapmayı çok sevdiğini, hocasının resmini yaptığını görünce çok mutlu olduğunu vurguladı.Resminin yapılmasının, kendisini değerli hissettirdiğini aktaran Meral, "Burada hocamız bize çok yardımcı oluyor. Hocamla çalışıp bir şeyler öğreniyorum. Resim çizmek bana çok iyi geliyor." diye konuştu-"Ailemiz bize bakmadı, devletimiz sahip çıktı"Havva Matracı ise "Ailemiz bize bakmadı, devletimiz sahip çıktı. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Sadece resim değil, çok sayıda etkinlik gerçekleştiriyorlar." dedi.Yaşar Savran da resim kursuna katılmaktan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Zuhal hocamız kara kalem çalışması ile portremi yaptı. Bunu görünce kendimi iyi hissettim. Burada çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Vaktimizi boş geçirmektense burada çalışıyoruz. Bunları yapınca iyi hissediyorum, kafamı dağıtmış oluyorum." ifadelerini kullandı.Naime Eşpolat ise resim kursunun kendilerine katkı sunduğunu dile getirerek, "Buradan çok memnunuz her türlü ihtiyacımız devlet tarafından karşılanıyor. Hem tedavi oluyoruz hem de bu tür kurslar ile kendimizi geliştiriyoruz." şeklinde konuştu.