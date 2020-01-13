Sanatı Kitlelere Yaymayı Misyon Edinen Genç Yetenek: Ayça Okay

Daha önce girişimci kimliğinle seni tanımıştıko zaman da sanat alanında aktiftin ancak profesyonelliğe dönüşmemişti henüz seni biraz tanıyalım. Öncelikle biraz kendinden bahseder misin?

11 Kasım 1991 tarihinde İzmir'de doğdum. Üniversiteyi İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul 'a, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde master yapmak için geldim. 4 yıl özel bir şirkette Pazarlama & Satış alanında çalıştıktan sonra farklı sektörlerde minik girişimlerim oldu. Bu sırada İyilik İçin Sanat Derneği ile yolum kesişti ve dernek üyeliğine ek olarak Dijital ve Sosyal Medya Yöneticisi olarak görev yapmaya başlamıştım. İyilik İçin Sanat Sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olarak başladığım sanat yolculuğumda gitgide daha tutkulu olduğumu fark ettim. 2018'de 1 yıl sanat tarihi eğitimi aldıktan sonra bu alanda projeler üretmeye başladım bir yandan Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi Doktora Programı derslerine başladım ve Masterpiece Sanat Merkezi kreatif direktörlüğünü 2019 yılı yazından itibaren yürütmekteyim.

Ancak tabi sanat okadar büyülü bir alan ki şuan çocukluktan gelen bu sevgimi profesyonelliğe dönüştürme noktasında farklı işbirlikleri içerisindeyim. Bunlardan bir tanesi de New York bağlantılı partneri olduğum Hub Design oluşumu. Ondan da bahsedeceğim…

Sanat senin için neyi ifade ediyor ?

Sanatın pek çok tanımı var ancak benim için 2019 yılı itibari ile tamamen hayatımın yönünü değiştiren ,çok keyif aldığım ve nereye varacağından ziyade yolculukta olmanın tadını çıkardığım bir alan. Bu yolculukta hayatlarını sanat üretimine adamış ya da kariyerinin başlangıç noktasında aynı heyecanı paylaştığım pek çok sanatçı ile tanışma ve sergi yapma fırsatım oldu. Ayrıca toplumun gelişmesinde sanatın kilit bir rol oynadığı düşüncesindeyim bu sebeple gelecek jenerasyonlara sanatı sevdirmek, koleksiyonerlik tecrübesini aktarabilmek, genç sanatçılara platform sağlamak ve sanatı kitlelere yaymayı misyon edinen Masterpiece ile farklı projeler yürütüyoruz.

Masterpiece Sanat Merkezi nedir? Ne yapar?

5 yıl once Galata'da sanatı geniş kitlelere yaymak amacı ile plastik sanatın dallarında workshoplar düzenleyerek çıktığımız yolda bugün Türkiye 'de pek çok farklı ilde ve Londra'da olmak üzere 10 şubemizle kurumsal firmalara sanat etkinlikleri düzenlediğimiz bir oluşum. 5 yıl içerisinde 1 milyon' a yakın kişi Masterpiece'e gelerek resim, heykel, seramik gibi workshoplara katıldı.

Mottomuzdaki gibi sanat, müzik, keyif dedik. Ancak Masterpiece Maslak şubemizin başka bir misyonu var. İçerisinde bulunan sanat galerisi ve venue alanımız sayesinde bu yıl sanat etkinliklerine ağırlık verdiğimiz bir takvim oluşturduk. Bu etkinlikler kapsamında bir dizi sergi, eğitim ve söyleşiler yer alıyor. Bu noktada üretmiş olduğum 2 farklı proje vardı 2020 itibari ile projelerime fon sağlayan 2 değerli sponsor firma ile sergiler gerçekleştireceğiz.

Bize sergi projelerinden biraz bahseder misin?

Bulunduğumuz Maslak lokasyonu itibariyle beyaz yaka olarak tabir ettiğimiz bir ziyaretçi kitlemiz mevcut. Beyaz Yaka'ya sanatı nasıl sevdirebiliriz fikrinden yola çıkarak proje altyapısını oluşturdum ancak temelde beyaz yakaya sanatı sevdirirken ayni zamanda emerging sanatçılara da sergi platformu yaratabilmek vardı. Bu noktada sanat etkinliklerine verdiği destek ile bilinen 2 farklı büyük yapı ile uzun süren görüşmeler sonucu farklı sergi serilerine fon sağlamada destekçim oldu. Qnb Finansbank ile Ocak ayı itibari ile 11 farklı disipline sahip emerging sanatçının yer aldığı bir sergimiz var. Bir başka proje ise NEF ana sponsorluğunda gerçekleşecek 6 karma sergiyi içeriyor. Sanata destek anlamında yolumun kesiştiği iki kurumsal yol arkadaşımız olmasaydı projelerin ölü dogma ihtimali yüksekti diyebilirim.

Sergi projeleri sadece İstanbul'da mı gerçekleşecek?

Bu alandaki çalışmalarım başladıktan sonar Türk sanatçıların yurtdışında temsil edilmesinde yaşadıkları zorluklar üzerine de yoğunlaşmam gerekti. Hubdesign platformu ile bu sırada yollarımız kesişti… Bünyesinde Fırat Neziroğlu,Özge Günaydın, Gülveli Kaya, Lara Birgit Kamhi gibi sanatçılar bulunan ve bu sanatçıların Kuzey Amerika, Güney Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde temsiliyetini sağlamak ve proje bazlı çalışmalar yapan 3 kadın girişimcinin lead ettiği bir kuruluş. Ben kadın gücüne fazlasıyla inanan birisiyim. Kurucu ortaklardan Dilay Çoban, Gülşah Özperçin ve Ceren Cerrah ile ortak bir geçmişimiz de vardı. Neden olmasın diye düşündüm…Sanatın birleştirici ve buluşturucu etkisi burada da devreye girmiş oldu. İyi de oldu.

Hubdesign tarafında nasıl bir rolün var?

Türkiye'de HubDesign 'ın partneri olarak görevimi kısaca özetleyebilirim.Bu görev ise Türkiye'de ki sanatçı bağlantılarını sağlamak ve NY, Miami, Londra, Paris, Tel Aviv, Berlingibi lokasyonlarda proje bazlı olarak temsiliyet sağlamak, sergiler düzenlemek ve onların doğru şekilde temsil edildiğine emin olmak. Tanıtım ve reklam çalışmalarından ,lojistiğine (ki eski işim nedeni ile hakim olduğum bir süreç) , hukuki işlemlere kadar tüm süreç ile ilgileniyoruz. Ocak'ta gerçekleşecek Qnb Finansbank ana sponsorluğundaki sergimde Hubdesign sanatçılarımızdan Lara Birgit Kamhi'nin işleri de yer alıyor.

Daha çok gençsin ve pek çok büyük sponsor ile çalışma fırsatı bulmuşsun. Bu işin sırrı ne?

1 gün 24 saat ve ben 20 saate yakın çalışıyorum diyebilirim. Özellikle Hubdesign partnerliği ile birlikte saat farkı sebebi ile geceleri de çalışmaya başladım. Ama çok memnunum. Başarı ne yazık ki altın tepside hiçbir zaman gelmiyor. Bu yolculuğa çıktığımda eğitimin öneminin de farkında olmam sebebi ile bir yandan ona da ağırlık veriyorum çünkü asıl eğitimim sanat kökenli değil. Sponsorluk noktasında yolumun kesiştiği insanların pozitif enerjisinin de etkisi oldu. Masterpiece olarak birlikte çalıştığım ve bana ilk günden beri inanan çok kuvvetli bir ekibim var. Ek olarak sektörde ve kariyerinde başarıyı elde etmiş son derecealçak gönüllü mentörlerim oldu. Tabi ki hepsinin fikrini aldım ama yine kendi doğru bildiğim ve inandığım şeyi yaptım. Sorunun cevabı sanırım tamamen konsantre olmak, çok çalışmak çok istemek ve biraz da pozitif enerji!