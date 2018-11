Sanatın Indiana Jones'u' Kuzey Kıbrıs'tan Çalınmış Mozaiği Buldu

19 Kasım 2018 Pazartesi 03:46



19 Kasım 2018 Pazartesi 03:46

Çalıntı sanat eserleri ve tarihi eserlerin izini süren, "Sanatın Indiana Jones'u" olarak da tanınan Hollandalı Arthur Brand, Kuzey Kıbrıs 'tan çalınmış olan 6. yüzyıla ait bir moziği Monaco'da bir apartman dairesinde buldu.Yaklaşık 1600 yıllık mozaik Lahey 'deki Kıbrıs Büyükelçiliği'ne teslim edildi.Aziz Mark'ı tasvir eden mozaik 1970'lerde Karpaz Yarımadası'ndaki Panayia Kanakaria Kilisesi'nden çalınmıştı.Yaklaşık iki yıldır mozaiğin izini süren Brand, tarihi eserin bir İngiliz ailenin elinde olduğunu ortaya çıkardı.Fransız AFP ajansına konuşan dedektif Brand, "Aile, mozaiği yaklaşık 40 yıl önce 'iyi niyetle' satın almış. Moziğin, yağmalanmış olan Kanakaria Kilisesi'nden çalınmış olan paha bilçilemez bir tarihi eser olduğunu duyunca dehşete düştüler" dedi.Brand mozaiğe ulaştığı anın 'hayatının en güzel anlarından biri' olduğunu da ekledi.Brand adını ilk kez 2015'te, Nazi Almanyası döneminde Adolf Hitler 'in ofisinin dışında duran ve Hitler'in Atları olarak bilinen iki heykeli bularak duyurmuştu. Müzelerden çalınan eserler: 2002 yılında Amstaerdam'daki Van Gogh Müzesi'ni hedef alan soyguncular 1882 yapımı "Scheveningen Plajı" ile 1884 yapımı "Nuenen Kilisesi" adlı eserleri çalmıştı.2004'te de Norveç 'in başkenti Oslo'daki Edvard Much Müzesi'nden The Scream (Çığlık) ve Madonna tabloları çalınmıştı. Eserler yoğun bir soruşturma sonucu 2006'da bulundu.Çığlık tablosunun başka bir versiyonu daha 1994'te yine Oslo'daki Ulusal Sanat Müzesi'nden çalınmış, tablo İngiliz dedektiflerin operasyonu sonucu bulunmuştu.2012'de ise Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Kunsthal Müzesi'nden aralarında Picasso, Monet ve Matisse'in de tablolarının olduğu 7 sanat eseri çalınmış, hırsızlardan ikisi Romanya 'nın başkenti Bükreş 'te yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Eserlerden bazılarının "kanıtları yok etmek için" fırında yakıldığı ortaya çıktı.