Sanatın Merkezinde Enstrüman Kursları Başladı

İnegöl Belediyesi'nin ilçe halkının kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve vatandaşların hobi olarak yapmak istedikleri aktivitelerle ilgili alt yapıyı sağlamak adına sürdürdüğü enstrüman kursları, Eylül ayında alınan kayıtların ardından Ekim ayı itibariyle başlamıştı. Belediye Başkanı Alper Taban, Pazartesi akşamı beraberindeki kültür komisyonu üyeleriyle beraber enstrüman kurslarını ziyaret ederek kursiyerlere başarılar diledi.

VATANDAŞLARIMIZ BU MERKEZDEN İSTİFADE ETSİN

İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi binasında devam eden; ney, gitar, bağlama ve ud ile resim kurslarını ziyaret eden Taban, kursiyerlerle sohbet etti. Kurs ziyaretlerine ilişkin bir açıklama da yapan Taban, "Bugün gençlik ve kültür merkezimizde kursiyerlerimizi ziyaret etmek istedik. Biliyorsunuz Beşinci Mevsim Kültür Merkezi binamızda meslek edindirme kurslarımız devam ediyor, burada da özellikle enstrüman kurslarımızı dolu dolu gerçekleştiriyoruz. Gün boyunca burada bir yandan resim, enstrüman kursları devam ediyor. Tabi bizler şehrin hem imari yönüyle, alt yapı üst yapı yönüyle gelişmesini sağlamakla görevliyiz ama bunun yanı sıra bir de kişilerin de vatandaşlarımızın da kişisel gelişimlerine katkı koymak istiyoruz. Bunların hiçbiri dahi olmasa vatandaşlarımızın kendisini mutlu hissettikleri alanlarda başarılı olabilmeleri için veya kendilerini daha faydalı görebilmeleri için açmış olduğumuz kurslar var. Vatandaşlarımız da bu kurslardan gelip istifade ediyorlar" dedi.

18 BRANŞTA 1017 KURSİYER EĞİTİM GÖRÜYOR

03-28 Eylül tarihleri arasında kayıtların alındığı ve kursların da Ekim ayı itibariyle başladığını kaydeden Alper Taban, "18 farklı branşta eğitimlerimiz sürüyor. Korolarımız var; Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, Erkekler Tasavvuf Müziği Korosu ve Kadınlar Tasavvuf Müziği Korosu kursları, Enstrüman Kursları olarak da; Bağlama, Ud, Keman, Gitar, Gitar Çocuk, Ney, Piyano ile Yan Flüt. Ve son olarak Sanatsal Eğitimlerimizin olmazsa olmazları Resim, Halk Oyunları, Drama ve Tiyatro alanında ki kurslarımız devam ediyor. Şuana kadar 1017 kursiyerimiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada her gün gecesiyle gündüzüyle dolu dolu eğitimlerimiz devam ediyor. Kültür ve sanat aracılığıyla aklımız ve ruhumuz zarafet kazanıyor. Biz herkesin buradan istifade etmesini istiyoruz. Tüm ilçe halkımızı da merkezimize davet ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Taban, enstrüman kursları ziyareti sırasında ud eğitiminin verildiği sınıfta eline udu alarak denemeler de yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyaretlerde, ayrıca kursiyerlere bir talepleri olup olmadığı da soruldu. Kurslara ilişkin fikir alışverişlerinde bulunuldu.