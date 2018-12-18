Sanatın Posthümanist Dönüşümü Tartışıldı

İstanbul Hilton Exhibition Center'da 14-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Art Show'un "Posthümanizm" temasıyla düzenlenen oturumlarında, sanatın yapay zekayla kurduğu işbirliğinin estetik, kültürel, ekonomik ve hukuksal açılardan getireceği yenilikler ve kırılmalar, Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri ve sanatçıları tarafından tartışıldı. Oturumlar büyük ilgi gördü.

İki güne yayılan sanat oturumlarında ilk gün Yazar, Dramaturg ve ÇROP (Çizgi Roman Okurları Platformu) Başkanı Ümit Kireççi, sanatta transhümanizmin ve posthümanizmin getirebileceği kırılmaları ele aldı. Fuarın Onur Konuğu Prof. Devrim Erbil, İstanbul Art Show'un sanat danışmanı Yalın Alpay ve Prof. Dr. Kıymet Giray'ın birlikte gerçekleştirdikleri oturumda, Devrim Erbil resminin özellikleri konuşuldu. Prof. Dr. Aylin Seçkin'in, Menekşe Polatcan Serbest'in moderatörlüğündeki oturumunda, Türk sanat piyasası modellemeler eşliğinde ele alındı, yapay zekanın getirdiği dönüşümler için çeşitli projeksiyonlar sunuldu. Jaleh Nezamdoustroudsari'nin oturumunda, mültecilik ile sanat arasındaki ilişkinin üzerinde duruldu.

Oturumların ikinci gününde Sanat Hukukçusu Av. Pınar Sönmez sanatçıların mevcut hakları ile posthümanizm dönemindeki olası hakları arasındaki bağlantıları sundu.Yalın Alpay ve Yönetmen İlker Canikligil, posthümanizmin sanatta gerçekleştirebileceği kırılmaları tartıştılar. Bu oturumda İlker Canikligil'in yapay zeka ile insan arasındaki ilişkilere odaklanan " İspanya'da Yağmur" adlı kısa filmi de gösterildi. International Association of Art (IAA) 18. Dünya Sanat Birlikleri Dünya Başkanı Bedri Baykam, Doç. Dr. Ece Ceylan Baba moderatörlüğünde, sanatı küresel ve yerel karşılaştırmalar üzerinden, sanatçının yeni dönemdeki ödevlerine odaklanarak ele aldı. Dr. Öğr. Üyesi Damla Özekan moderatörlüğündeki oturumda ise, Andante Klasik Müzik Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali sanatlar arası esin ilişkilerine odaklanarak, Romantik dönem klasik müzik ile resim arasındaki geçişkenlikleri dile getirdi.

Beş yüzden fazla sanatçının binden fazla eserin sergilendiği Türkiye'nin yeni sanat fuarı İstanbul Art Show'un Onur Konuğu Prof. Devrim Erbil'e Türk sanatına katkıları dolayısıyla plaket verildi. Türkiye'nin önde gelen ressamlarından Ergin İnan, Özdemir Altan, Güngör Taner, Mehmet Güler, Mehmet Gün, Ahmet Güneştekin, Balkan Naci İslimyeli, Hunt Slonem, Senem Erseven, Ekrem Yalçındağ, Şefkat İşlegen, Arzu Karcı ve Nezih Çavuşoğlu'nun resimlerinden oluşan bir karma sergi, sanatseverlerle buluştu.

Kaynak: Bültenler