Sanatın Renkleri Odunpazarı'nda

Açıldığı günden beri birbirinden eşsiz 13 sergiye ev sahipliği yapan Odunpazarı Belediyesi, 17 Kasım 2018 Cumartesi Günü 14'üncü sergisini açacak. Prof. Dr. Halil Akdeniz'in 'Kültür İmleri-İmgesel Yorumlar' adını verdiği resim sergisi, sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanan Çağdaş Sanatlar Galerisi, bir ay boyunca 'Kültür İmleri-İmgesel Yorumlar Resim Sergisi'ne ev sahipliği yapacak.

Prof. Dr. Halil Akdeniz'in olgunluk döneminin bir ürünü olarak ortaya koyduğu Kültür İmleri dizisinden bir seçkiyle yer alacağı sergi, uzun bir sürenin ardından Eskişehir izleyicisiyle yeniden buluşacak. Küratörlüğünü Hayri Esmer ve Rıdvan Coşkun'un yaptığı sergi, sanatçının 'Benim sanatım otobiyografim üzerine kuruludur' söyleminin bir parçası olarak, başlangıcından bugüne uzanan süreçte yaşadığı düşünsel, biçimsel değişimlerinin ve arayışlarının bugününe odaklanıyor.

Yapıtlarında dil olarak çağdaş/gündelik kodlar kullanmakla birlikte, köken olarak yaşadığımız bu coğrafyanın kültür birikimleri olan Hitit, Frig, Hatti, Grek'i sahiplenerek kendi bileşenine dönüştüren Akdeniz, bununla birlikte Halil Akdeniz, Anadolu kültürlerini de aşan evrensel bir bakış açısına sahip. Gerek bugün küresel dünyanın problemlerini temsil eden simgeleri kullanması, gerekse öteki kültürlere yaptığı atıf ile Halil Akdeniz, Anadolu kültürüyle özdeşleştireceğimiz bakışın önüne geçer. Yapıtları, yeni bileşenleriyle çok katmanlı bir tarihin

karakterini içinde saklı tutan ve bizi farklı kültür gelenekleriyle ile yeniden yüzleştiren bir mecra haline gelir.İzleyiciye zamanlar arası/kültürlerarası bir deneyim yaşatabilen katmanlar arasındaki bu tarihsel yolculuk, onlara köklü bir tarih vurgusunu güçlü bir şekilde sunar. Böylece çok kültürlü bir yaşam kimliği, onun yapıtlarında dönüşerek yaşamına devam eder.